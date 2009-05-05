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Politika

Türk, Rehn ile görüştü

05 Mayıs 2009 23:36

Avrupa Parlamentosu'nda temaslarda bulunmak üzere Strasbourg'da olan DTP lideri Ahmet Türk, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu temsilcisi Olli Rehn ile görüştü.

Türk, bu akşam ayrıca Avrupa Parlamentosu'ndaki birleşik sol grubun toplantısına katıldı.

Temaslarıyla ilgili A.A muhabirine konuşan Türk, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, TBMM'de grubu bulunan siyasi parti lideriyle yapacağı görüşmeler çerçevesinde Strasbourg ziyaretini yarın yarıda keseceğini ve Ankara'ya döneceğini söyledi.

Türk, Cumhurbaşkanı Gül ile 7 mayıs perşembe günü görüşeceğini belirtti.

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