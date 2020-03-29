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Koronavirüs

Türk profesör ve ekibi, Koronavirüs tedavi denemelerine başlıyor

29 Mart 2020 16:55

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Covid-19 hastalarından alınan antikorlarla Koronavirüs olan 12 hastanın tedavisi için yapılacak klinik çalışmaya Sağlık Bakanlığı'nın onay sürecinin devam ettiğini duyurdu.

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