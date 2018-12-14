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Dünya

Türk profesör Kolombiya'da kayboldu

Mahmut Can Emir, (DHA) - Kanada Simon Frazer Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Ramazan Gençay’dan, EAFIT Üniversitesi’nde bir konuşma için ziyaret ettiği Kolombiya’nın Medellin kentinde 6 Aralık tarihinden bu yana haber alınamıyor

14 Aralık 2018 14:29

Mahmut Can Emir, (DHA) - Kanada Simon Frazer Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Ramazan Gençay’dan, EAFIT Üniversitesi’nde bir konuşma için ziyaret ettiği Kolombiya’nın Medellin kentinde 6 Aralık tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Gençay en son 6 Aralık gecesi yanında birkaç kişi ile birlikte bir güvenlik kamerası görüntüsünde görüldü.

Gençay’ın eşi, Kanada Dışişleri ile görüştüğünü ve yetkillerin bir Kanada vatandaşının Kolombiya’da kaybolduğundan haberdar olduğunu ve konuyu Kolombiyalı yetkililerle iletişim kurduklarını söyledi.
Kaybolduğu 6 Aralık tarihinden bu yana arama ve mesajlara cevap vermeyen Gençay’ın banka hesabından yüklü miktarlarda para çekildiği ailesi tarafından duyuruldu. 

 

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