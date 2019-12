Türk porno starı Şahin K. özel hayatını anlattı

T24- Türk porno starı Şahin K, pornoya nasıl başladığını, ailesiyle ilişkilerini, çocuğuyla görüşüp görüşmediğini anlattı. Şahin K, her şeyden önce çok komik bir adam, olayları kendine ait bir gözlükten görüyor ve son derece doğal bir şekilde anlatıyor. Bugün geldiği noktaya bir dramın itici gücüyle ulaşmış ama bu noktadan sonra komediden başka bir şey yapmaya niyeti yok gibi gözüküyor. İşte yakında uzun metraj bir film için kamera karşısına geçecek olan Şahin K’nın gerçek hayat hikâyesi...



Haber Türk gazetesinde bugün (4 Temmuz 2010) yayımlanan söyleşinin tam metni şöyle



*** Şahin K kimdir?

Bir Anadolu delikanlısı, 90’larda Almanya’ya gitmiş, orada aradığını bulamamış biri.



*** Almanya’ya çalışmak için gittiniz değil mi?

Evlenince gittim. Sonra boşandım.



*** Nasıl başladınız bu tür filmler çekmeye?

Size bir şey itiraf edeceğim: Bu işe başlamamın esas sebebi aşk ihanetidir.



*** Çok mu âşıktınız?

Biraz da intikam amaçlı çektim bu filmleri.



*** Sizi küçümsedi mi?

Evet.



*** Zengin kız fakir erkek durumu yüzünden mi?

Evet. Aynen öyle.



*** Porno sizin isyanınız mı?

Evet, gerçekten porno benim isyanım. Sevgi, aşk, delikanlılık, dürüstlük, doğruluk madem bir şeye yaramıyor, ben de kopardım ipleri. “Bir gün bir yerlere geleceğim, beni küçümseyen o insanlar da bunu görecek” dedim.



*** Peki sizi hiç aramadı mı?

Aramaya gücü yoktu. Arayamazdı.



*** Olay nedir?

İhanet.



*** Hmm. Kız arkadaşınız size ihanet etti.

Eşimdi.



*** Sizi kim keşfetti?

İşin aslı, tam o zamanlar eşimden ayrılmıştım. Yalnızdım. Fabrikada işçi olarak çalışıyordum. İşten sonra, bir matbaada 70’li yılların erotik filmlerini satan bir arkadaşın telefonlarına falan bakıp siparişleri alıyordum. Sipariş veren iki gün sonra telefon edip “Ne biçim film satıyorsunuz, doğru dürüst porno görmek istiyoruz” diye şikâyet ediyordu. Ben de patrona “Küfür yemekten bıktım, doğru dürüst bir şeyler yapalım” dedim. O da “Oyuncu bulmak zor, kimi oynatacağız” diye dert yanınca, “Ben oynarım, kadını da ayarlayacağım” dedim. 2000 yılında senaryosunu; daha doğrusu bizde senaryo pek olmaz da doğaçlama bir planlama yaptım. İş arayan bir kadın büroya geliyor ben de ona diyorum ki: “Sekreterden sadece buradaki dosyaları toplamasını istemeyiz, başka şeyler de isteriz.” O da “Seksi ben de severim” diyor. “O zaman bir deney yapalım falan” diyorum. Filmi piyasaya bir sürdük... Telefonlar susmuyor. “Bunun devamını yapın” diyorlar. 2001 yılında Köylü Kızı’nı çektikten sonra “Bu işi profesyonelce yapacağım” dedim.



*** İzleyici rekoru kıran filminiz hangisi?

Yanıyorum Doktor Şahin. Hem konu olarak hem içerik olarak sosyal mesajlar veriyor...



*** Oyuncuları nereden buluyorsunuz?

Almanya’da sadece şirketlerin girebildiği bir internet sayfası var. Giriyorsun sayfaya, bakıp buluyorsun yani.



*** Filmleri çekerken başınıza ilginç şeyler geliyordur kesin...

Mesela Hizmetçi Kız’ı çekerken bir sahne vardı. Hizmetçinin oğlunu oynayan çocuğun suratına bir tokat patlatıyorum. Gerçek bir tokat o. Sonra çocuk bir tuhaf oluyor böyle. Onu döverken hizmetçi kızı oynayan hanım da gerçekten ağlıyor. Çünkü zamanında o da babasıyla böyle olaylar yaşamış. Gerdek Gecesi filminde bir kız isteme olayı var. Orada istenilecek kız rolünü oynayan hanım ikinci çekimde yoktu piyasada. Çünkü ben o kadar gerçekçi oynamışım ki, kadının gerçek hayatından bir kesit varmış orada. O çekim bitti, yeni sahneye geçeceğiz ama kadın yok piyasada. Gitmiş, dolaptan bir şişe viski almış, bitirmiş. Sekiz saat ayılmasını bekledik.



*** Filmde o olaylar oluyor sonra bitiyor, “Hadi byby” deyip gidiyor musunuz?

Ayrılırken çok ağlıyorlar. Yemin ederim. Kadınlar da ağlıyor erkekler de.



GERÇEK RECEP İVEDİK’İM



*** Nasıl yani oyuncular mı ağlıyor? Neden ağlıyorlar?

Sette o kadar güzel bir aile ortamı oluyor ki. Akşamları oturuyoruz, içkimi içiyoruz, herkes birbirine başından geçenleri anlatıyor.



*** Aile ortamından sonra ertesi gün nasıl o film çekiliyor?

Kamera önünde herkes yaptığını iş olarak görüyor.



*** Almanya’da tanınıyor musunuz?

Tabii ki. Türkiye’de tanındığım kadar Almanya’da da tanınıyorum. Benimle fotoğraf çektirenleri görenler şaşırıyor. “Erkeklerin kadın hayranları olur, bu adamın erkek hayranları var” diyorlar. O insanların biraz da fantezilerini kamerada yansıtıyorum. Çoğu insan, hele de bizim Türk insanı partnerine söylemeye utanıyor fantazisini. Ben çekinmeden her şeyi yapıyorum.



*** Recep İvedik ile tarz olarak bir benzerlik var mı?

Gerçek Recep İvedik benim.



*** Yeni filmden bahsedelim mi?

2007’de porno film işini bıraktım. Hâlâ çok büyük ısrarlar, yalvarmalar var ama geride bıraktım o günleri. İnsanlar beni pornocu Şahin K. diye değil komedyen Şahin K. olarak hatırlasınlar.



*** Filmler yüzünden hiç utandığınız ya da pişmanlık duyduğunuz oldu mu?

Bu işe başlamadan önce 24 saat hiç uyumadan “Yapsam mı yapmasam mı” diye düşündüm. Hırsım ve kinim daha ağır bastığı için bazı şeyleri yapacağım dedim. Utanacak olsaydım zaten başlamazdım.



*** Aile baskısı gördünüz mü? Ailenizle görüşüyor musunuz?

Şu an aile ikiye bölünmüş durumda. Fakat annem babam bana hep destek. Onlar işin aslını, benim neden başladığımı bildikleri için istemeseler de kabullenmek zorunda kaldı.



*** İlerde bir çocuğum olur, ona bunu nasıl anlatırım, diye düşünmediniz mi hiç?

Çocuğum var.



*** Peki hiç sorun oldu mu bu konu çocuğunuz için?

Ben zaten şu an çocuğumla görüşmüyorum. O annesinde. Biz ayrıldığımızda altı yaşındaydı.



***Peki ileride bir çocuğunuz daha olsa, “Bu işi ona anlatırım” diyor musunuz?

Tabii anlatacağım. Başkasından duyacağına benden duysun. Her konuda açık ve demokrat bir adamım.



*** Kötü tepki alıyor musunuz?

Elbette ki kötü tepkiler de alıyorum. Ama teraziye vurduğum zaman olumlular ağır basıyor. Bu yüzden diğerleri vız gelir yani.



KOMEDİYE YÖNELDİM



*** Yeni filme dönelim.

Komediye yöneldik. Aslında bana çok teklif geldi. Piyasada rekor kıran filmlerden de teklif aldım. Ama kabul etmedim. Çünkü ben kafama, sistemime uygun, hafif komik bir ekip arıyorum. Medya Mühendisi’ndeki arkadaşları buldum.



*** Bomba bir film mi geliyor?

Aynen öyle. Zaten artık sevenler de çok bastırıyorlar. Şu an internete iki tane kısa filmimiz dönüyor ve tıklanma rekorları kırıyor. Uzun metraja bir ön hazırlık yaptık. En kısa zamanda da başlayacağız.



*** Peki kadınlar size nasıl yaklaşıyorlar?

Bilinçli insanlar benden hiçbir zaman çekinmiyor. Çünkü onlar filmlerde rol yaptığımı biliyor. Normal hayatta bambaşka bir Şahin K’yım. ABD’liler 10 filmimin gösterim haklarını aldı



ABD’LİLER 10 FİLMİMİN GÖSTERİM HAKKINI ALDI



*** Porno filmlerden çok para kazandınız mı?

Kazanamadım.



*** ABD’de tanınıyor musunuz?

Kesinlikle tanınıyorum. 10 filmimin gösterim haklarını satın aldılar.



*** Peki bir porno filmin çekiminde günde ortalama kaç kadınla sevişmek gerekir?

Film icabı 3-4 kadınla birlikte olursunuz.



*** İnsan günde 3-4 kadınla birlikte olduktan sonra evde karısıyla birlikte olabilir mi?

Porno benim için iş. Kamera stop deyince normal hayatıma kaldığı yerden devam ederim.



*** Halka açık bir yerde seviştiğiniz için hapse girmişsiniz.

Bir yakalanma olayı oldu. Hapis yattım 10 gün biliyor musunuz? O işlere girme boşver, geçti arkada kaldı. Zaten o iş uzun sürseydi Avrupa Birliği’ni falan ayaklandıracaktım.



ŞAHİN K'NIN SEÇİMİ



*** Tombul kadın mı kuru kadın mı?

Tombullar da iyidir de, ben kuru kadınları daha çok seviyorum.



*** Fantazi mi fantaziye gerek yok mu?

Tabii ki fantezi. Fantezi olmadığı zaman seks hayatı bitmiş demekti



*** Mickey Mouse mı Playboy Mansion mı?

Playboy Mansion.



*** Jenna Jameson mu Sibel Kekilli mi?

Jenna Jameson.



*** Genç mi orta yaş mı?

Orta yaşlı.



*** Sahil kenarı mı orman mı?

Sahil kenarı.



*** 3-4-5 mi 2 mi?

5.



*** Küçük ayak mı büyük ayak mı, yoksa önemli değil mi?

Küçük ayak.



*** Kamyon mu otomobil mi?

Otomobil.