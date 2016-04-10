Polis Teşkilatı töreni için Taksim'de geniş güvenlik önlemi

Türk Polis Teşkilatı’nın 171. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Taksim’de Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören öncesi terör saldırısı yapılabileceği istihbaratı üzerine alarma geçen polis ekipleri, Taksim Meydanı’nda geniş güvenlik önlemi aldı. Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Polis Okulu müdürleri, il emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, şube müdürleri ile polis meslek yüksekokulu öğrencileri katıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Cumhuriyet Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan şeref defterini imzaladı. Çalışkan tören defterine şunları yazdı:

"Polisimiz, cumhuriyetimizi, laik ve demokratik devlet yapımızı, koruma-kollama yönündeki kararlığından asla vazgeçmeyecektir. İlkelerinin ışığında halkımıza kaliteli hizmet verme yarışına hiç durmadan devam edeceğine, teşkilatım adına bir kez daha ifade ederek, aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Bütün bu teşkilata hizmeti geçmiş bütün mensuplarımızı minnetle saygıyla anıyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

100 yeni motorsiklet ve 27 araç hizmete girdi

Törenin ardından Emniyet Müdürü Çalışkan ve beraberindekiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesine yeni katılan 100 motosiklet ve 24 aracı, kurdele keserek hizmete soktu. Kurdele kesilmesinin ardından yeni araçlar siren çalarak İstanbul sokaklarına dağıldı.