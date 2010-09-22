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Yaşam

TÜRK PİYANİSTİN DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU ANKARA (A.A)

22 Eylül 2010 14:38

-TÜRK PİYANİSTİN DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Genç sanatçı Elif Şahin, Almanya'da katıldığı uluslararası yarışmadan Türkiye'ye dünya birinciliği getirdi. Şahin, kendi alanında dünyanın en büyük organizasyonu olan Hugo Wolf Uluslararası Lied Yarışmasında 114 sanatçı arasında zirveye yerleşti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyanist Elif Şahin, ''Nesweda Uluslararası Hugo Wolf Akademi Stuttgart'' tarafından Almanya'da 3 yılda bir düzenlenen yarışmaya katıldı. Dünyanın en büyük lied (lirik kısa şiirler üzerine bestelenen piyano eşlikli şarkı) yarışması olan organizasyonda Şahin, ikili partneri Mezzo Soprano Annelie Sophie Müller ile birlikte birinciliği elde etti. Stuttgart Musikhochschule'de Prof. Cornelis Witthoefft'ün sınıfında lied öğrenimi gören ikili, dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılan 114 sanatçı arasında 1 hafta süren 3 aşamalı mücadelenin ardından 12 finalist arasına girdi. Finalde alanlarında dünyanın önde gelen müzisyenlerinden oluşan jüri karşısına çıkan ikili, birinci oldu. Başkanlığını Mezzo Soprano Prof. Brigitte Fassbaender'in üstlendiği jüride, ayrıca Soprano Prof. Birgid Steinberger, Bas Prof. Robert Holl, Bariton Prof. Kurt Widmer ile piyanistler Prof. Graham Johnson ve Prof. Wolfram Rieger yer aldı. Türkiye'deki piyano eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden merhum Prof. Kamuran Gündemir'in öğrencisi olarak tamamlayan Şahin, sanat yaşamını Almanya'da sürdürüyor.

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