Türk piyanist Ozan Çoban'dan dünya rekoru

Piyano sanatçısı Ozan Çoban ve projenin destekçisi avukat Hakan Yazıcı, “Müzikli Söyleşiler” ile 34 bin 558 çocuğa ulaşarak, klasik müzik içerikli ve eğitim odaklı etkinlik projeleri arasında “En fazla çocuğa ulaşan proje” ünvanıyla dünya rekoru kırdılar.

30 Temmuz 2020 tarihinde, Geniuses Dünya Rekorları Derneği’nde düzenlenen törende, derneğin kurucusu ve başkanı Namık Ekin’in elinden sertifikalarını aldılar.

Müzikli Söyleşiler projesi kapsamında etkileşimli dinleti düzeninde gerçekleşen etkinlikler, nitelikli müziği çocuklarımıza tanıtmak, sevdirmek ve yetenekli çocuklarımızın sanatçı olma yolunda önlerini açabilmeyi hedefliyor.

Proje sahibi Ozan Çoban, projeye ilişkin şunları anlattı:

“Nitelikli müziğe karşı farkındalık oluşmasının bir lüks değil bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Müzik, tiyatro, kitap ve satranç her ne kadar sıkça birer hobi olarak algılansalar da, aslında düşünme mekanizmalarımızın sağlıklı çalışmasına katkıda bulunan aktiviteler.

Dünya vatandaşı olmayı özümsemiş, bilinçli düşünen ve bilimsel yöntemlerle öğrenmeyi ilke edinmiş bir toplum olma yolunda, çocuklarımızın yaşamlarına yaptığımız dokunuşların önemi oldukça büyük. Bu farkındalıkla yolumuza devam ediyoruz.

Müzikli Söyleşiler projesinin yarattığı etkinin sonucu olarak, aynı yöne bakan birçok projenin hayata geçirilmiş olması ve sayılarının giderek artıyor olması da bu bilincin bulaşıcı olduğunun sevindirici bir kanıtı. Biliyoruz ki hepimizin hayalini kurduğu daha güzel bir dünyanın mümkün olması, yine bizlerin ellerinde. Bu başarının benzer tüm projelere öncülük ederek daha fazla güç, inanç ve motivasyon sağlamasını diliyoruz.

2017 yılında gerçekleşen ve en geniş turnemiz olan “Türkiye TEGV” turnemizin ana sponsoru Garanti BBVA'ya teşekkürü borç bilirim.

Bu yolculukta binlerce çocuğumuza ulaşmamızda rolü büyük olan TEGV başta olmak üzere, Eçev, Kazımkarabekir Vakfı, Çydd, Açev, Tömer gibi değerli takım arkadaşlarımız oldu. Emektar öğretmenlerimiz ve duyarlı okul yönetimleri projeyi hassasiyetle karşıladılar ve bizlere kapılarını açtılar. Emeği geçen herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

Müzikli Söyleşiler’in son 4 yıldır her adımında maddi manevi yanımda olan Av. Hakan Yazıcı'ya yönelik söylemek istediklerim ise teşekkürün çok ötesine geçiyor. Kendisi benim için yalnızca sanatsever bir sponsor/destekçi değil, aynı zamanda manen ve fikren de artık bu projenin ortağı.

Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak üzere çıktığımız bu yolculuğa devam edeceğiz…”