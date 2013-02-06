Türk Piyanist Gökçin, Pink Floyd şarkılarını Liszt tarzıyla yorumladı

İngiliz Genç Kraliyet Müzik Akademisi mezunu Türk piyanist Ayşe Deniz Gökçin\'in, Pink Floyd şarkılarını Macar besteci Franz Liszt tarzı ile yeniden yorumladığı proje, dünya çapında büyük ilgi gördü.



İngilitere Genç Kraliyet Müzik Akademisi mezunu Türk piyanist Ayşe Deniz Gökçin, klasik müzik ve klasik rock müzik aşkından ilham alarak çıkardığı albümde, Pink Floyd şarkılarının özelliklerini 19. yüzyılda yaşayan Macar besteci Franz Liszt tarzı ile yeniden yorumladı.



BBC, Ayşe Deniz Gökçin\'in \"Franz Liszt\" tarzı Pink Floyd klasiklerinin dünyanın dört bir yanından müzisyenlerden ve Pink Floyd hayranlarından olumlu eleştiriler aldığına dikkat çekti.