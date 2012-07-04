Türk pilotların naaşları 12 gün sonra denizin dibinde bulundu!

Suriye’nin 22 Haziran’da düşürdüğü Türk uçağının pilotlarının cenazeleri bulundu.

Suriye, 22 Haziran’da Türk savaş uçağını vurmuştu. Olayın ardından pilotları bulmak için arama başlatılmıştı. Aramaların 12. gününde pilotların naaşlarının denizde bulunduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2 Haziran 2012 tarihinde, Doğu Akdeniz'de, uluslararası hava sahasında, Suriye tarafından düşürülen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait RF-4 uçağının enkazının ve pilotlarının bulunması maksadıyla sürdürülen çalışmalarda; pilotlarımız Hv.Plt.Yzb. Gökhan ERTAN ve Hv.Plt.Tğm. Hasan Hüseyin AKSOY'un naaşları deniz dibinde tespit edilmiş ve naaşların gemiye alınması çalışması devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileriz.”