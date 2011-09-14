Türk pilavı görücüye çıkacak

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Alanya Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Genel Sekreteri Deniz Karagöz, İspanya'nın Valencia kentinde dünyanın bir çok ülkesinden aşçıların kendilerine özgü pirinçli yemekleri hazırladığı ''Arroz Paella'' adlı festivalde Türkiye'yi temsil edecek.Karagöz, 29 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki festivalde hazırlayacağı büryan pilavı, içli pilav, enginarlı pilav, hamsili pilav, perde pilavı ile Türk mutfağındaki pirinçli yemekleri İspanyollara sunacak.Yarışma niteliği taşımayan organizasyona Festival Komitesi tarafından Türkiye ''Konuk ülke'' sıfatıyla davet edilirken, Türkiye'den festivale katılacak Karagöz'ün hazırladığı yemekler İspanya protokolüne de ikram edilecek.Festivalde hazırlayacağı pirinçli Türk yemeklerini İspanyolların damak tadına sunacağı için heyecanlı olduğu ifade eden Karagöz, Türkiye'nin ''Konuk ülke'' sıfatıyla yer aldığı festivale, Tüm Aşçılar Federasyonu'na bağlı olarak Alanya'da faaliyet gösteren Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği adına katılacağını söyledi.İspanyolların milli yemeklerinden sayılan ve pirinç ile deniz mahsullerinden yapılan Paella'nın adını taşıyan festivalin her gününde ayrı ayrı yemekler hazırlayacağını anlatan Karagöz, şöyle konuştu:''Festivalde Türk mutfağına özgü, büryan pilavı, hamsili pilav, içli pilav, enginarlı pilav ve perde pilavını yarım saatte hazırlayarak etkinliğe katılan İspanya protokolünün damak tadına sunacağım. Bu festivale dünyanın bir çok ülkesinden aşçılar katılacak. Her aşçı ülkesine özgü pirinçli yemeği hazırlayıp stantlarda vatandaşlara dağıtacak. İspanya protokolüne ise sadece bizim yaptığımız yemek ikram edilecek. Festivalde ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.''