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Yaşam

Türk pedagog Danimarka’da günün adamı

Patlamada yıkılan evin altında kalan 6 yaşındaki kızın kurtarılmasını sağlayan Türk pedagog Şahin kahraman ilan edildi

06 Şubat 2009 02:00

Patlamada yıkılan evin enkazı altında kalan 6 yaşındaki kızın kurtarılmasını sağlayan Türk pedagog Mesut Şahin kahraman ilan edildi.

KOPENHAG’ın batısındaki Hundige Strandvej 57 adresindeki binada meydana gelen patlamada 6 yaşındaki Danimarkalı Silke enkaz altında kaldı. Patlamayı duyan 24 yaşındaki pedagog Mesut Şahin kendi canını hiçe sayarak enkazın içine daldı. Yardım ekibi gelinceye kadar Silke’ye moral veren Mesut Şahin, gelen itfaiyecilere yardımcı olarak küçük kızın kurtarılmasını sağladı.

Bölgede günün kahramanı ilan edilen Şahin, "Küçük kızın babası elinde el lambası ile kızını arıyordu. Hemen lambayı kaptım ve enkazın içine girdim. Ellerimle tuğla yığını ve enkazı kazarak küçük kıza ulaştım. Bir masanın altında kalmıştı. Küçük elini tuttum, çıkaracağımızı söyledim. Konuşarak hayatta tutmaya çalıştım. Masayı çekersem enkaz üstüne yıkılır diye düşündüğüm için yardım bekledim. Sonra itfaiyeciler ve polis geldi, 6 yaşındaki Silke’yi (İpek) enkazın altından çıkardılar" dedi.
 

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