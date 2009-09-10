Türk oyuncu Fransız filminde!

Efsane futbolcu Michel Platini’nin hayatını konu alan Fransız yapımı “Transfer” adlı filmde başrolü Türk oyuncu Eric Cem üstlendi.

Paris’te oyunculuk eğitimi alan Fransa doğumlu Türk oyuncu Eric Cem’in bu rolü almasında, daha önce profesyonel olarak futbol oynaması da etkili oldu. 16 yaşındayken Paris Saint-Germain ve Galatasaray’ın PAF takımlarında forma giyen Cem’e filmde futbolcu Christian Karembeu da eşlik etti. Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan filmin galası, Cannes’da yapılacak.

Bibi Naceri onu seçti



Eric Cem, Michel Platini rolü için, ünlü yönetmen Luc Besson ile de çalışan senarist ve yönetmen Bibi Naceri tarafından birçok isim arasından seçildi. 26 yaşındaki oyuncuya bu filmin ardından teklif yağmaya başladı. Türkiye’de Gaye Sökmen Ajans’a bağlı çalışan Cem, ülkemizde bir sinema filminde oynamak için anlaşma imzaladı. Cem, gelecek dizi tekliflerine de sıcak bakabileceğini söyledi.