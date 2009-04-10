Türk otellerinin büyük başarısı

İnternetten satış yapan dünyanın en büyük tur operatörlerinden Holiday Check'in müşteri anketleriyle belirlediği 2008 yılı dünyanın en iyi 99 oteli arasında 39 Türk oteli yer aldı.



Antalya Lara Barut Otel'de düzenlenen Holiday Check'in ödül töreninde, dünyanın en iyi 99 oteli arasına giren 39 Türk otelinin yöneticilerine ödülleri verildi.



Holiday Check Genel Müdürü George Zingler, törende, müşterilerinin dünyada 200 ülkeye gittiğine dikkati çekerek, bu anketin müşteri memnuniyeti esas alınarak yapıldığını söyledi. 200 ülkedeki 30 bin otele giden 220 bin müşterinin ankete katıldığını vurgulayan Zingler, “Ankette en beğenilen 99 otel belirlendi. Dünyanın en iyi 99 oteli arasına 39 Türk oteli girdi. Bu da Türkiye'deki otellerin ne kadar beğenildiğini gösteriyor” dedi.



“Türk turizmi, Türkiye’nin 30 yıl ilerisinde”



Türkiye Avrupa İş Konseyi Başkanı Hüseyin Baraner de, Türk turizminin Türkiye'nin 30 yıl ilerisinde olduğunu söyledi. Türk turizminin eğitimini, tanıtımını, bağlantılarını ve her türlü işlevini kendinin sağladığına işaret eden Baraner, turizmin Türkiye için bir hobi değil, ana işi olduğunu bildirdi. Baraner, “Bütün bunlar Türk turizminin ne kadar ileride olduğunu gösteriyor. Bu ödüller de bunun bir kanıtıdır” diye konuştu.



Konuşmaların ardından en iyi 39 Türk otelinin yetkililerine başarı sertifikaları verildi.



En iyi 39 Türk oteli



Anket sonucu belirlenen 39 Türk otelinin adları şöyle: “Magic Life Kemer Imperial, Hotel Amara Wing Kemer, Barut Hotel Lara Resort & Spa, Hotel Delphin Diva, Hotel Delphin Palace, Titanic Beach Resort, Hotel Defne Garden, Kumköy Beach Resort & Spa, Hotel Miramare Queen, Hotel Nova Park, Hotel Side Sun, Hotel Hane Garden, Magic Life Sirene Imperial, Hotel Spice Spa, Hotel Kaya Select Village, Hotel Febeach Resort & Spa, Hotel Club Mega Saray, Club Grand Side, Hotel Aspendos Beach, Club Grand Aqua, Hotel Defne Dream, Hotel Novum Garden Side, Hotel Royal Atlantis, Hotel Royal Dragon, Hotel Barut Hemera, Hotel Defne Ana, Hotel Melas Holiday Village, Melas Resort, Hotel Side Beach, Asteria Side, Robinson Club Pamfilya, Hotel Paradise Side Beach, Hotel Club Gypsophila Holiday Village, Hotel Club Kastalia, Hotel Yetkin, Hotel Anik, Hotel Maritim Club Alantur, Hotel Panorama ve Hotel Royal Garden.”

