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'Türk oryantaller fahişeye benziyor'

Hollandalı oryantal Sheila 'Türk dasözler oryantaldan çok fahişeye benziyor, teknik bilmiyorlar' dedi

17 Eylül 2008 03:00

Hollanda'da yaşayan ve yıllar önce öğrendiği oryantal dans sayesinde dünyanın dört bir yanından gelenlere bu dansı öğreten Sheila bir partide dans etmek için Türkiye'ye geldi.

'Parti sahibi Türk dansöz istemediği için beni çağırmış. Haklılar aslında; çünkü dünyadaki iyi oryantal dansçıların çoğu Türk değil. Türk oryantaller teknik bilmiyorlar' diyen Sheila, Türkiye'den Tanyeli, Didem ve Nesrin Topkapı'yı çok beğendiğini söylüyor. Asena'ya ise eleştirileri var. 'Sahnede sopa gibi duruyor' diyen Sheila, bu üç ismin dışındakileri kızdıracak şu açıklamalar yapıyor: 'Türk dansözlerin yüzde 90'ı oryantalden çok fahişeye benziyor.'

'Sadece kalça oynatıyor'
35 yaşındaki Sheila, bu durumun nedenini şöyle açıklıyor: 'Hepsi için aynı şeyi söyleyemem ama sahnesi bittikten sonra müşterinin evine giden oryantaller bile var. Sadece memelerini ve kalçalarını oynatıyorlar. Kalite çok düşük.' Sheila, şahit olduğu bir olayı şöyle anlatıyor: Antalya'da yarı çıplak bir hatun oryantal yapmaya çıktı. Bir turist de kamerayla onu çekiyordu. Ve oryantal ne yaptı, biliyor musunuz: Kameranın içine girip, memelerini sallamaya başladı. Bir kadın bunu kendine nasıl yapar?



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