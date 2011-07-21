Türk Ordusu dünyada 9’uncu!

T24 - İngiliz Ekonomist Dergisi, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nun açıkladığı “Dünyanın en büyük orduları” listesini yayımladı.







Listede ülkelerin ordularının kara, hava, deniz ve diğer bölümlerinde yer alan askeri güçlerinin oranlarına yer verildi. Türkiye listede her bin vatandaşa düşen 5.9 asker sayısı ile dokuzuncu sırada yer aldı. 2 milyonu aşkın askeri görevlisiyle en kalabalık orduya sahip Çin ise listenin başında. Çin’i 1,5 milyonun üzerinde askeriyle ABD ve 1,5 milyona yakın askeriyle Hindistan izledi.