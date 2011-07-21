T24 LogoT24 Logo
Politika

Türk Ordusu dünyada 9’uncu!

İngiliz Ekonomist Dergisi, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nun açıkladığı “Dünyanın en büyük orduları&rdqu

21 Temmuz 2011 03:00

T24 - İngiliz Ekonomist Dergisi, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nun açıkladığı “Dünyanın en büyük orduları” listesini yayımladı. 

Türk Ordusu dünyada 9’uncu

Listede ülkelerin ordularının kara, hava, deniz ve diğer bölümlerinde yer alan askeri güçlerinin oranlarına yer verildi. Türkiye listede her bin vatandaşa düşen 5.9 asker sayısı ile dokuzuncu sırada yer aldı. 2 milyonu aşkın askeri görevlisiyle en kalabalık orduya sahip Çin ise listenin başında. Çin’i 1,5 milyonun üzerinde askeriyle ABD ve 1,5 milyona yakın askeriyle Hindistan izledi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24