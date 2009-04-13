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Yaşam

Türk öğrencilerin büyük başarısı

Kanada'da tek Türk okulu Nil Akademi'nin öğrencileri, Bilim ve Teknoloji Fuarı'nda 2 altın ve 8 bronz madalya kazandı.

13 Nisan 2009 03:00

Kanada'nın Toronto kentindeki tek Türk okulu Nil Akademi'nin öğrencileri, katıldıkları Bilim ve Teknoloji Fuarı'nda 2 altın ve 8 bronz madalya kazandılar.

Toronto Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen ve 150 bilim adamının jüri üyesi olarak görev yaptığı Toronto Bilim ve Teknoloji Fuarı (Sci-Tech Fair) adlı bilim olimpiyatlarına, bu yıl 500'ün üzerinde proje katıldı.

Nil Akademi öğrencilerinden Kenan Süleymanov ve Bekir Büyükkocabaş, kahve atıklarından yağ ve bu yağdan da biodizel üretilmesini konu alan “Kahve Atığı Mucizesi” isimli projeleriyle 2 altın madalya kazandılar. Okulun diğer öğrencilerinin projeleri de jüri tarafından 8 bronz madalyayla ödüllendirildi.

Öğrencilerinin aynı projelerle gelecek hafta ABD'nin Teksas eyaletinde yapılacak bilim olimpiyatlarına katılacaklarını belirten Nil Akademi Genel Koordinatörü Sükan Alkin, “Okulumuz, geçen yıllarda da katıldığı matematik, biyoloji ve çevre olimpiyatlarında dereceler kazandı. Gelecek yıldan itibaren yalnızca proje üretecek öğrencilerimizi olimpiyatlara hazırlamak üzere özel bir öğretmen ekibi kuracağız. Amacımız, okulumuzu önce Ontario daha sonra da Kanada genelinde en başarılı okullardan biri yapmaktır” dedi.

Öte yandan aynı okuldan Esma Başkurt'un da mart ayında eyalet genelinde yapılan bir tasarım yarışmasında birincilik kazandığı ve tasarımının bu yılki avlanma izin belgelerinin üzerinde kullanılmaya başlandığı kaydedildi.

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