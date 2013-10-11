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Yaşam

Türk öğrencilere 'Nazi selamı' gözaltısı

Polonya'da 'Faşist rejimin propagandasını yapmakla' suçlanan öğrencilerin, yaptıklarının masum bir şaka olduğunu belirttiği ve suçlamaları reddettikleri kaydedildi

11 Ekim 2013 10:07

Polonya'da Nazilerden kalma kamp ziyareti sırasında karşılaştıkları İsrailli öğrenci grubuna 'Nazi selamı' verdikleri iddia edilen iki Türk öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polonya'nın TVN24 kanalının haberine göre olay, 6 Ekim tarihinde Lublin kenti yakınlarında bulunan Nazilerden kalma Majdanek toplama kampında meydana geldi.

İddiaya göre Türk gençler, kamp ziyareti sırasında karşılaştıkları İsrailli bir grup öğrenciye "Heil Hitler" sloganı eşliğinde Nazi selamı verdi.

İsrailli grubun şikayeti üzerine polis, iki Türk öğrenciye gözaltına aldı ve ardından savcılığa sevk etti.

"Faşist rejimin propagandasını yapmakla" suçlanan öğrencilerin, yaptıklarının masum bir şaka olduğunu belirttiği ve suçlamaları reddettikleri kaydedildi.

Suçun ülkedeki yasalara göre 3 yıla kadar hapis cezası gerektirdiği öğrenildi.

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