-TÜRK ÖĞRENCİLER OECD ORTALAMALARININ ALTINDA ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - OECD üyesi ülkeler dahil toplam 65 ülkenin katıldığı PISA sınavı sonuçlarına göre, Türk öğrencilerin ''Okuma Becerileri'' ile Fen ve Matematik alanındaki başarı ortalamaları, önceki yıllara göre artış gösterse de OECD ortalamasının altında kaldı. OECD tarafından uygulanan ''Programme for International Student Assessment-Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'' başlıklı PISA 2009'un ön raporu yayımlandı. Sonuçları değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı, 2012'de yapılacak PISA sınavları için, okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri bilgilendirme çalışması başlattı. PISA ile ''zorunlu eğitimin sonuna gelen 15 yaş grubu öğrencilerin sadece öğrendiklerinin ne kadarını hatırlayabildiklerinin değil, aynı zamanda öğrendiklerini okulda ve okul dışı yaşamlarında kullanabilme yeterliklerinin; karşılaşacakları yeni durumları anlamak, sorunları çözmek, bilmedikleri konularda tahminde bulunmak ve muhakeme yapabilmek için bilgi ve becerilerinden ne ölçüde yararlanabildiklerinin belirlenmesi'' amaçlanıyor. 2000'den bu yana üçer yıl aralıklarla yapılmakta olan PISA'da her uygulama döneminde Matematik Okuryazarlığı, Fen Okuryazarlığı ve Okuma Becerilerinden biri ağırlıklı alan olarak belirleniyor. Başlangıçta OECD'ye üye ülkelerin katıldığı PISA, bugün dünya genelinde yapılan en önemli araştırmalardan biri haline geldi. PISA 2000'e 43 ülke, PISA 2003'e 41 ülke, PISA 2006'ya 57 ülke PISA 2009'a da 33'ü OECD üyesi olmak üzere 65 ülke katıldı. 65 ülkeden 15 yaş grubundan yaklaşık 26 milyon öğrenciyi temsilen 475 bin 460 öğrencinin katıldığı PISA 2009'da, her katılımcı öğrenciye iki saat süre tanınarak ''Okuma Becerileri'', ''Matematik'' ve ''Fen'' alanlarında soruların yer aldığı testler verildi. -TÜRKİYE'NİN ''OKUMA BECERİSİ''- Türk öğrencilerinin PISA'da aldığı sonuçlar OECD'nin 493 olan ortalamasının yaklaşık 30 puan altında kaldı. Türkiye ''Okuma Becerileri'' alanında PISA 2009'da 464 ortalama puan aldı. Bu panla Türkiye PISA 2009'a katılan 33 OECD ülkesi arasında 31. sırada, 65 ülke arasında da 39. sırada geldi. PISA 2009'da Okuma Becerileri alanında OECD ülkelerinin ortalama puanı 493 olarak belirlendi. PISA 2009'da ''okuma becerisi'' en yüksek ülke 556 puanla Çin (Şahghay) oldu. Bu ülkeyi 539 puanla Kore, 536 puanla Finlandiya, 533 puanla Çin (Hong Kong), 526 puanla Singapur, 524 puanla Kanada izledi. OECD üyesi ülkelerden Yeni Zelanda 521, Japonya 520, Avustralya 515 puanla OECD ortalamasının üstüne çıktı. Genel sıralamaya bakıldığında ''Okuma Becerileri'' alanında Kırgızistan 314 puanla en alt sırada yer aldı. OECD üyesi ülkeler arasında da en düşük puanı 425 ile Meksika aldı. -ASYA ÜLKELERİNİN BAŞARISI- Türkiye, ''Fen Okuryazarlığı'' alanında 454 puanla 65 ülke arasında 42., OECD ülkeleri arasında ise 31. sırada yer aldı. Türkiye bu puanla Meksika, Sırbistan, Brezilya ve Şili'nin önünde geldi. OECD ülkelerinin ''Fen Okuryazarlığı'' alanındaki ortalaması 501 olarak belirlendi. Fen Okuryazarlığı'nda Çin (Şanghay) (575) birinci olurken, bu ülkeyi 554 puanla Finlandiya, 549 puanla Çin (Hong Kong), 542 puanla Singapur, 539 puanla Japonya izledi. Türkiye ''Matematik'' alanında tüm ülkeler içerisinde 445 puanla 41. sırada, OECD ülkeleri arasında ise 31. sırada geldi. OECD ülkelerinin bu alandaki ortalaması 496 olarak belirlendi. Matematik alanında ise 65 ülke arasında Çin (Şanghay) 600 puanla en üst sırayı alırken, Singapur 562 puanla ikinci, Çin (Hong Kong) 555 puanla üçüncü, Kore 546 puanla dördündü, Çin (Tayvan) 543 puanla beşinci oldu. Kırgızistan hem Matematik hem de Fen alanında 330 ve 331 puanlarla son sırada bulunuyor. -TÜRKİYE'NİN PISA DURUMU- Türkiye Okuma Becerileri alanında 2003'da 441, 2006'da 447 puan almıştı. Türkiye 2009'da 464 puan aldı. Matematik Okuryazarlığında 2003'te 423, 2006'da 424 puan alan Türkiye 2009 yılında puanını 445'e yükseltti. Fen Okuryazarlığı alanında da 2003'te 434, 2006'da 424 puan alan Türkiye, 2009'da bu puanı 454'e çıkardı. Türkiye'nin her dönemde ortalama puanı yükselirken yine de OECD ortalamasının altında kaldı. Türk öğrencilerinin ''okuma becerileri'' ile ''fen'' ve ''matematik'' alanındaki başarı ortalamaları OECD ortalamasının 40-50 puan gerisinde yer aldı. PISA ön raporunda, ''PISA uygulamalarında Türkiye henüz istenilen düzeyde olmamakla birlikte başarısını artıran ülkelerden biridir'' değerlendirmesinde bulunuldu.