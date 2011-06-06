-TÜRK ÖĞRENCİLER ALMANYA'YI TERCİH ETTİ BRÜKSEL (A.A) - 06.06.2011 - Avrupa Birliği, 1987 yılında hayata geçirdiği en büyük eğitim projesi Erasmus'a 2004-2005 akademik yılında katılan Türkiye, Avrupa üniversitelerine gönderdiği öğrenci sayısını 6 yılda 8 kat artırdı. Geçen yıl bin 624 öğrenci Almanya'ya gitti. AB Komisyonunun verilerine göre, Türkiye'de Erasmus projesinden faydalanan öğrenci sayısı 2004-2005 akademik yılında bin 142 iken bu rakam 2009-2010 eğitim yılında 8 bin 758'e çıktı. Türk üniversiteleri, bir önceki akademik yılda Avrupa'ya 7 bin 810 öğrenci göndermişti. Erasmus'tan faydalanan Türk öğrencilerin en çok gittiği ülke Almanya oldu. 2009-2010 akademik yılında Türk öğrencilerden bin 624'ü Almanya, bin 156'sı Polonya, 852'si İtalya, 632'si İspanya, 493'ü Hollanda, 384'ü Çek Cumhuriyeti, 352'si İsveç, 333'ü Macaristan, 324'ü Portekiz, 303'ü İngiltere ve 292'si Belçika'yı tercih etti. Erasmus kapsamında Türkiye'ye gelen öğrenci sayısı ise 2009-2010 döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 3 bin 336 oldu. Almanya, Türk üniversitelerine 774 öğrenci göndererek başı çekerken bu ülkeyi 470 öğrenciyle Polonya, 301 öğrenciyle Hollanda, 274 öğrenciyle Fransa, 215 öğrenciyle İtalya, 172 öğrenciyle İspanya, 147 öğrenciyle Litvanya, 119 öğrenciyle Çek Cumhuriyeti ve 113 öğrenciyle Macaristan izledi. 27 AB üyesiyle İsviçre, İzlanda, Norveç, Hırvatistan ve Lihtenştayn'ın dahil olduğu Erasmus'ta 2009-2010 akademik yılında Avrupa'da toplam 213 bin öğrenci farklı ülkelerde eğitim alırken en fazla öğrenci gönderen ülkeler 31 bin 158 ile İspanya, 30 bin 213 ile Fransa, 28 bin 854 ile Almanya, 21 bin 39 ile İtalya, 14 bin 21 ile Polonya ve 11 bin 723 ile İngiltere oldu. Türkiye ise 7'inci sırada yer aldı. Öte yandan Türkiye, Erasmus sayesinde bin 740 öğretim görevlisini Avrupa üniversitelerine gönderirken bin 321 Avrupalı akademisyen de Türk üniversitelerini tercih etti.