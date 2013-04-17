Türk öğrenciden Google'a logo

Google Türkiye'nin düzenlediği "Türkiye'nin Harikaları" temalı logo yarışmasında, halk oylamasıyla birinci seçilen Ankara Gazi İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Melissa Çağlar'ın tasarladığı logo, Turizm Haftası kapsamında 18 Nisan'da Google ana sayfasında yer almaya hak kazandı.

"Türkiye'nin Harikaları" temalı Doodle 4 Google logo yarışması kapsamında finale kalan öğrencilerin ödülleri, Google Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörü Mustafa İçil ve Global Doodle Tasarım ekibinden Kevin Laughlin'in evsahipliğinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Mart ayı başında duyurusu yapılan ve sonraki bir aylık sürede 50 binin üzerinde başvuruyla Google'ın Avrupa'daki benzer uygulamaları arasında rekora imza atan logo yarışmasının birincisi dördüncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Melissa Çağlar oldu.

Melissa'nın tasarladığı logo, Turizm Haftası'nın kutlandığı 18 Nisan tarihinde Google ana sayfasında yer almaya hak kazandı.