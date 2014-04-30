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Dünya

Türk öğrenci Dede'nin katili cinayeti kurgulamış

ABD'de Türk genci Diren Dede'yi garajına girdiği gerekçesiyle öldüren Marcus Kaarma'nın cinayeti planladığı öğrenildi

30 Nisan 2014 12:08

ABD'nin Montana eyaletinde uluslararası değişim öğrencisi olarak öğrenim gören Türk genci Diren Dede'yi (17) garajına girdiği gerekçesiyle öldüren Marcus Kaarma'nın (29) garajın kapısını "Birisi girsin de vurayım" diye özellikle açık bıraktığı öğrenildi.

ABD ’li savcı, Dede’yi vuran Marcus Hendrik Kaarma için hazırladığı iddianamede, daha önce 2-3 defa garajı soyulan Kaarma’nın bu işi planlayarak yaptığını, garajının kapısını bir hırsız girsin diye kasten açık bıraktığını, eşi ile birlikte gece oturup garaja yerleştirdiği bebek monitöründen birisin girmesini beklediğini kaydetti. Kaarma’nın komşularının ifadelerini de iddianameye yazan savcı, “Garajıma girecek aptal bir çocuğu vurmak için her gece bekliyorum” sözlerine yer verdi. 

Türk genci Diren Dede’nin yanında kaldığı Amerikalı aile Kaarma’nın garajına hırsızlık yapmak için girmiş olamayacağını, çok uyumlu ve maddi sorunu olmayan bir genç olduğunu, tek tutkusunun futboloynamak ve futbol maçı izlemek olduğunu belirttiler. Cinayet suçlaması ile hakim karşısına çıkarılan Kaarma için en az 10 en fazla 100 yıl hapis cezası istenmesi bekleniyor. 

İddianamede Kaarma’nın polise verdiği şu ifade de aldı: 
“Garajım son 2 haftada 2 defa soyulmuştu: Bu yüzden bebek monitörü ile garajı eşimle birlikte izliyorduk. Birisinin girdiğini görünce silahımı alıp garaja koştum. Çok karanlıktı. Beni farkedince “Hey” ya da “Bekle” gibi seslendiğini duydum. Belki elinde silah vardır diye kendimi korumak için hiç görmeden silahımı ateşledim. Polis hırsızları yakalamakta beceriksiz.”

 

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