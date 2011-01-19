-TÜRK OCAKLARINDAN "ŞAFAK KONSERİ" ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - Türk Ocakları Genel Merkezi bünyesinde kurulan Türk Müziği Topluluğu, ilk konserini verdi. Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda düzenlenen ''Şafak Konseri''nde, 20 kişiden oluşan Türk Müziği Topluluğu, sevilen eserleri seslendirdi. Topluluk, ilk konserinin birinci bölümünde ''Aman Avcı Vurma Beni'', ''Fikrimin İnce Gülü'', ''Benzemez Kimse Sana'', ''Bir Demet Yasemen''in de aralarında bulunduğu şarkıları icra etti. İkinci bölümde ise Ordu, Samsun, Erzincan, Azerbaycan yörelerinin halk ezgilerinden örnekler sunuldu. Klasik Türk Müziği sanatçısı Selma Adar, yaptığı açıklamada, topluluğun yaklaşık bir yıl önce kurulduğunu ve ilk konserlerini bugün verdiklerini söyledi. Adar, 2012 yılının Türk Ocaklarının 100. yılı olduğunu belirterek, ''Bizim hedefimiz de Türk Ocaklarının 100. yılında daha donanımlı, daha gelişmiş, daha muhteşem bir koro yaratmak'' diye konuştu.