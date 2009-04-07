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Politika

Türk, Obama görüşmesini Roj TV'ye anlattı

DTP Eşbaşkanı Türk, Obama ile yaptığı görüşmeyi PKK'nın yayın organı konumundaki Roj TV'ye anlattı. Türk, “Obama’nın Kürtler'in dostu olduğun

07 Nisan 2009 03:00

DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, ABD Başkanı Obama ile yaptığı görüşmeyi PKK'nın yayın organı konumundaki Roj TV'ye anlattı. Türk, “Obama’nın Kürtler'in dostu olduğunu söyledi'' dedi.

Uydu aracılığı ile yayın yapan yapan Roj TV'de yayınlanan, `Roj Analiz' programına telefonla katılan Ahmet Türk, ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı 7 dakikalık görüşmenin detaylarını anlattı. Türk, görüşme için TBMM Başkanı'nın odasına girerken kendisini tanıtmadan Obama’nın kendisini tanıdığını söylediğini ve ‘Muhalefette bulunan ve demokratik siyaset zemininde siyaset yapan bir Kürt lider ile tanışmaktan memnuniyet duyuyorum’ dediğini aktardı.

'17 bin faili meçhul cinayet olduğunu söyledik'

Türk, artık ikiyüzlü politikalarla Kürt sorunun görmezden gelinerek ve ‘Terör sorunu’ denilerek dünyanın ikna edilemeyeceğini kaydederek şöyle dedi:
“Ne kadar dışlarsanız dışlayın, Kürtler siyaset ile artık özdeşleşti. Bunu görmezden gelemezsiniz. Kimlik sorunu vardır. ABD Başkanı ile görüşme sıcak bir atmosferde geçti. Obama'nın, Türkiye'deki Kürt sorunu konusunda bilgi sahibi olduğunu gördüm. Sorunların şiddetle çözülmediğini söyledi. Biz de şiddetle çözümden yana olmadığımızı ancak, 17 bin faili meçhul cinayet olduğunu söyledik.''

‘Kürtlerin dostu olduğunu söyledi’

Amerika'nın Sesi Radyosu'nun Kürtçe yayınında da konuşan Türk, Obama'ya Türkiye'de Kürtler'in dil, kültür ve kimliğinin inkar edildiğini söylediklerini anlattı. Türk, bu yayında şunları söyledi:
“Başkan Obama'ya verdiğimiz dosyada, Kürtler'in dili ve kültürü ile kendini ifade etmek istediğini ve bunun sağlanmasını istediğimizi söyledik. Sorunun Türkiye içerisinde çözümünden yana olduğumuzu ancak, kimliğimizin kabul edilmesini istediğimizi ifade ettik. Çok sıcak ortamda görüşme geçti. Bize `3-4 dakika olacak' denilmişti. Ancak, görüşme 7- 8 dakika sürdü. ABD Başkanı ile görüşmek ile sorun çözülmüyor. Zamana ihtiyaç vardır. Bize Kürtler'in dostu olduğunu söyledi. Ben kendisine Kürt sorununun terör sorunu olarak dünyaya tanıtılmasından rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Obama bana, bütün etnik farklılık ve azınlıkların kendilerini ifade etmelerinden yana olduğunu söyledi. Başkan Obama Kürtler'in demokratik siyaset zemininde mücadele etmesinden yana olduğunu söyledi.''

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