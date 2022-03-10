Türk Nöroloji Derneği'nden Erdoğan'a yanıt: Buradaydık, buradayız, burada kalacağız!

Türk Nöroloji Derneği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar, değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum dost acı söyler ama gerçeği söyler bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi? Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz buralarda onlarla devam ederiz" sözlerine yanıt verdi. Türk Nöroloji Derneği, "Kapısı her insana açık olan hekimlere kimsenin kapıyı göstermeye hakkı yok" düşüncesini dile getirdi.

Türk Nöroloji Derneği'nden yapılan paylaşımda, "Bugün sadece bilim ve sağlıktaki gelişmeleri konuşmayı istedim. Maalesef hekimler olarak son dönemde her gün bir sağlıkta şiddet olayını, hekim haklarında olan gerilemeleri konuşuyoruz. Pandemi sürecinde özveri ile çalışan, herkes evinden çıkmaya korkarken yoğun bakımlarda polikliniklerde hasta bakmaya devam eden bizler büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Fedakârca çalışan nöroloji uzmanları olarak ülkemizi her gerçek vatansever kadar seviyoruz. İstediğimiz ülkemizdeki sağlık ortamının hem çalışanlar hem de hastalar için iyileştirilmesi, özlük haklarımızın olması gereken düzeye getirilmesidir." ifadesini kullandı.

Türk Nöroloji Derneği şunları kaydettti:

"Yurtsever hekimler bu ülkenin gerçek sahipleri ve öz evlatlarıdır. Kapısı her insana açık olan hekimlere kimsenin kapıyı göstermeye hakkı yok. Türk Nöroloji Derneği tüm meslektaşları ile birlikte acil hukuki düzenlemelerin yapılmasını beklemektedir."