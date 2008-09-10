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Kültür-Sanat

Türk müzisyenler Frankfurt'ta

Türkiye'nin onur konuğu olduğu Frankfurt Kitap Fuarı, usta Türk müzisyenleri ağırlayacak. Janet ve Jak Esim müzik grubu, 17 Eylülde Frankfurt'taki Yahudi Sokağı Müzesi'nde konser

10 Eylül 2008 03:00

Türkiye'nin onur konuğu olduğu Frankfurt Kitap Fuarı, usta Türk müzisyenleri ağırlayacak. Janet ve Jak Esim müzik grubu, 17 Eylül'de Frankfurt'taki Yahudi Sokağı Müzesi'nde konser verecek.
İspanya'dan Türkiye'ye sığınan Yahudiler'in geleneksel müziğinden parçaları Seferad dilleri arasında bulunan "Ladino" dilinde seslendirecek Janet ve Jak Esim grubunda, gitarda Jak Esim, Herman Heder, Erkan Oğur ile Bülent Ortaçgil, vurmalı çalgılarda Murat Özbey, saksofonda Yahya Dai, kontrbasta Nezih Yeşilnil yer alıyor. Topluluğun solistliğini Jak Esim, Janet Esim ve Herman Heder üstleniyor.

"Türkiye'de Yahudi Kültürü" adlı serginin açılışında sahne alacak topluluk, Ladino müziğinin İspanya ve diğer ülkelerden sürülüş ile yeni vatanlarda başlayan yaşamı anlatan özlem, hüzün ve aşk dolu melodilerini Frankfurt'a taşıyacak.

Çok küçük yaşlardan itibaren Ladino müziği ile büyüyen Janet ve Jak Esim, uluslararası alanda Ladino müziğinin en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Grup, şimdiye değin Türkiye'nin yanı sıra, İsrail, Almanya, Belçika ve Hollanda'da da konserler gerçekleştirdi.

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