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Kültür-Sanat

Türk müzisyenin ABD'deki başarısı

Genç müzisyen Erberk Eryılmaz "Van Rooy Müzikal Mükemmellik Yarışmasında" birinci oldu.

20 Kasım 2008 02:00

Genç müzisyen Erberk Eryılmaz, ABD'nin üniversiteler arası en yüksek para ödüllü müzik yarışması olan "Van Rooy Müzikal Mükemmellik Yarışmasında" birinci oldu.

ABD'de Hartt Müzik Okulunun piyano, kompozisyon ve orkestra şefliği bölümlerinde tam burslu okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Eryılmaz, 3 aşamalı yarışmada birinciliğe layık görülerek, 10 bin dolarlık ödülü kazandı.

Bugüne dek yarışma tarihinde birinciliğe layık görülen ilk piyanist olan Eryılmaz, yarışmanın final bölümünde Scarlatti ve Chopin'in solo piyano eserleri ile kendi bestelediği piyano konçertosunu çaldı.

Eryılmaz, yarışmayla ilgili olarak AA muhabirine, "Böylesine büyük bir yarışmayı kazanmak beni çok onurlandırdı, ancak beni asıl onurlandıran, bu ödülü, Scarlatti ve Chopin'in dışında, her notasını Türkiye'yi hayal ederek yazdığım piyano konçertomla almam oldu. Bu ödülü bütün geleceğimi borçlu olacağım annem ve babama ithaf etmek istiyorum" dedi.

Eryılmaz, geçen yıl da Amerikan Besteciler Birliği ile Amerikan Besteciler, Yazarlar ve Basımcılar Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği yarışmada, 15 yaşında bestelediği piyano sonatıyla yine birinci olmuştu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olan ve halen "Hartt Bağımsız Oda Orkestrasının" şefliğini de yapan Erberk, Amerikan Besteciler Birliğinin de en genç üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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