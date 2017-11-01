T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türk müzisyen Grammy’e aday oldu

Barbaros Tapan, Los Angles, 1 Kasım, (DHA)- Los Angeles ' da yaşayan Türk müzisyen Burak Beşir  60 ' inci Grammy Müzik ödüllerine 1

01 Kasım 2017 16:38

Barbaros Tapan, Los Angles, 1 Kasım, (DHA)- Los Angeles \' da yaşayan Türk müzisyen Burak Beşir  60 \' inci Grammy Müzik ödüllerine 1. inci torbadan aday oldu. Besteci ve Flüt Sanatçısı Burak Beşir, “PASSION“ isimli albümüyle bu yıl altmışıncısı düzenlenecek olan Grammy Muzik ödüllerinde, En İyi Klasik Müzik Enstrümantal Solo kategorisinde birinci roundda yarışacak.

Amerikan plak şirketi Albany Records tarafından Haziran 2017’de Amerika’da piyasaya çıkan “Passion” albümü, Burak Beşir’in beste ve aranjelerinin yanısıra flüt repertuvarının önemli eserlerini de içeren; romantik tangolar, opera düzenlemeleri ile zengin bir repertuardan oluşuyor. Albümde, Hollywood filmlerinde yedi yüzden fazla filmin flüt sololarını çalan, Colburn Konservatuarı ve Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC)’nde Flüt Profesörü ve LA Filarmoni birinci flüt olarak görev yapmış, Amerikalı efsane flüt sanatçısı Jim Walker sanatçıya eşlik etti.

Burak Beşir’in üç bolümden oluşan ve iki flüt için uyarladığı “Sound From Anatolia” bestesi batılı dinleyicileri Türk ve Anadolu müziğininim zengin tınılarıyla tanıştırıyor.

Burak Beşir Kimdir?

86. Oskar ödül töreninde Akademi Orkestrasında yer alan sanatçı, burada John Williams, Alexandra Desplat gibi Oskar ödüllü bestecilerle çalıştı.  2008’de  Berklee College of Music’te kazandığı bursla, Borusan Filarmoni ve İstanbul Devlet Opera ve Balesindeki pozisyonundan ayrılan ve Amerika’ya yerleşen sanatçı Berklee College of Music’te Çağdaş Bestecilik ve Prodüksiyon eğitimi alarak, Flut Solist ve Orkestra kariyerinin yanısıra, film müzikleri besteciliğini de eklemiştir. Hacettepe Devlet Konservatuari flüt bolumu mezunu olan Burak Beşir, ardından İskoç Kraliyet Akademisinde solistlik üzerine yüksek lisans yapmıştır. Efsane flüt sanatçısı Sir James Galway ile calışmış ve Galway’in teşviki ve desteği ile kariyerine Amerika’da yön vermiştir. Sanatçının Avrupa’da basılmış flüt orkestrası için yaptığı aranjeler bulunmaktadır.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barbaros Tapan Los AnglesKasım DHA Los AngelesTürkBurak BeşirGrammy MüzikBesteciFlüt Sanatçısı Burak BeşirGrammy MuzikEnKlasik Müzik Enstrümantal SoloAmerikanAlbany RecordsHaziranAmerikadaBurak BeşirinAlbümde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24