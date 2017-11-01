Türk müzisyen Grammy’e aday oldu

Barbaros Tapan, Los Angles, 1 Kasım, (DHA)- Los Angeles \' da yaşayan Türk müzisyen Burak Beşir 60 \' inci Grammy Müzik ödüllerine 1. inci torbadan aday oldu. Besteci ve Flüt Sanatçısı Burak Beşir, “PASSION“ isimli albümüyle bu yıl altmışıncısı düzenlenecek olan Grammy Muzik ödüllerinde, En İyi Klasik Müzik Enstrümantal Solo kategorisinde birinci roundda yarışacak.

Amerikan plak şirketi Albany Records tarafından Haziran 2017’de Amerika’da piyasaya çıkan “Passion” albümü, Burak Beşir’in beste ve aranjelerinin yanısıra flüt repertuvarının önemli eserlerini de içeren; romantik tangolar, opera düzenlemeleri ile zengin bir repertuardan oluşuyor. Albümde, Hollywood filmlerinde yedi yüzden fazla filmin flüt sololarını çalan, Colburn Konservatuarı ve Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC)’nde Flüt Profesörü ve LA Filarmoni birinci flüt olarak görev yapmış, Amerikalı efsane flüt sanatçısı Jim Walker sanatçıya eşlik etti.

Burak Beşir’in üç bolümden oluşan ve iki flüt için uyarladığı “Sound From Anatolia” bestesi batılı dinleyicileri Türk ve Anadolu müziğininim zengin tınılarıyla tanıştırıyor.

Burak Beşir Kimdir?

86. Oskar ödül töreninde Akademi Orkestrasında yer alan sanatçı, burada John Williams, Alexandra Desplat gibi Oskar ödüllü bestecilerle çalıştı. 2008’de Berklee College of Music’te kazandığı bursla, Borusan Filarmoni ve İstanbul Devlet Opera ve Balesindeki pozisyonundan ayrılan ve Amerika’ya yerleşen sanatçı Berklee College of Music’te Çağdaş Bestecilik ve Prodüksiyon eğitimi alarak, Flut Solist ve Orkestra kariyerinin yanısıra, film müzikleri besteciliğini de eklemiştir. Hacettepe Devlet Konservatuari flüt bolumu mezunu olan Burak Beşir, ardından İskoç Kraliyet Akademisinde solistlik üzerine yüksek lisans yapmıştır. Efsane flüt sanatçısı Sir James Galway ile calışmış ve Galway’in teşviki ve desteği ile kariyerine Amerika’da yön vermiştir. Sanatçının Avrupa’da basılmış flüt orkestrası için yaptığı aranjeler bulunmaktadır.