Türk müzik arşivi internete aktarıldı

T24- Türk müziğinin nota arşivi internet ortamına aktarıldı, 70 binden fazla eser, bilinen bütün versiyonları ile 250 bin sayfalık arşiv halinde internete taşınmış oldu.





İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmenliğince hayata geçirilen, ''Türk Müzik Kültürünün Hafızası'' projesi ile Türk müziğinin nota arşivi internet ortamına aktarıldı.





Ajansın Genel Sekreteri Yılmaz Kurt, bu projenin Türk müzik kültürü açısından tarihi bir çalışma olduğunu, popüler müzik nedeniyle klasik Türk müziğinin ''öksüz'' kaldığını belirtti.





Müziği evrensel bir dil olarak niteleyen Kurt, Türk müziğinin tarihi geçmişi ile bir toplumun hafızası olduğunu kaydetti.



Kurt, diğer kültürlerin en küçük ayrıntıları özenle koruduklarını, kullanımını evrensel hale getirmek için çaba harcadıklarını belirterek, ''Bu proje ile 62 bin 500'ü dini, tasavvufi ve mehter, geri kalanı Türk halk müziği olmak üzere 70 binden fazla eser, bilinen bütün versiyonları ile 250 bin sayfalık arşiv halinde internete taşınmış oldu'' dedi.







Bu projenin sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çeken Kurt, artık anlık değişimlerin, takip edilebilecek hale geldiğini anlattı.





Kurt, ajans olarak musikiye önem verdiklerini, bunun toplumsal sorumluluğu da beraberinde getirdiğini ifade ederek, İstanbul Devlet Korosunun katkısıyla sürdürülebilirliğin devam edeceğini söyledi.





Arşivin, paylaşımlarla daha da büyümesini temenni ettiğini belirten Yılmaz Kurt, bu projenin, 2010 yılından sonra klasik Türk müziği zenginliğinin dünyaya gösterilmesi için bir fırsat olduğunu kaydetti.





Ajansın Klasik Türk Müziği Yönetmeni Mehmet Güntekin de Türk Musikisi Vakfının, projeye destek verdiğini, TRT İstanbul Radyo sanatçısı Aytaç Ergen'in de Türk musikisinin 25 yıllık nota arşivini toparladığını belirtti.





Güntekin, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının, bu projenin hayata geçirilmesi için bir fırsat olduğunu kaydetti. Aytaç Ergen de musikiye ailesinin desteğiyle başladığını ifade ederek,proje öncesinde kendine arşiv oluşturduğunu ve bu projeyle notaları internete aktararak birçok kişinin kullanımına açmaktan mutlu olduğunu söyledi.



