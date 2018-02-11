Türk mutfak ihracatçıları Avrupa'yı mesken tuttu

ANKARA, (DHA) - ULUSLARARASI mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı \"Ambiente 2018\" Frankfurt\'ta kapılarını açtı. Ambiente 2018 fuarına, 100\'e yakın farklı ülkeden 4 bin 500\'ün üzerinde firma katılırken Türkiye\'den fuara 150 firma katıldı.

Messe Frankfurt tarafından Almanya\'nın Frankfurt kentinde düzenlenen uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı “Ambiente 2018ö Türk şirketlerinin şovlarına sahne oldu. Metal mutfak eşyaları, plastik ve metal ev eşyaları, elektrikli küçük aletler ve hediyelik alanlarında faaliyet gösteren toplam 73 firmamız 3 ayrı holde milli katılım kapsamında ürünlerini sergiledi. 77 firmanın bireysel olarak katıldığı fuarda toplamda 150 firmamız yer aldı. Sektörün önemli sivil toplum kuruluşları ZÜCDER ve EVSİD dernekleri de İMMİB çatısı altında fuara katılarak Türk mutfak ihracatçılarıyla birlikte adeta gövde gösterisi yaptı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Mutfak Komitesi Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, sektörün en büyük buluşma noktası olan Ambiente Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl fuara 77 firmanın bireysel katıldığı bilgisini veren Öztiryaki, “Hollanda\'nın partner ülke olarak 140 şirket ile iştirak ettiği Ambiente Fuarı\'na Türkiye toplamda 150 firma ile yer aldı. Sektörün dünyadaki en büyük fuarı olduğu için firmalarımız açısından son derece önemli. Fuara 23. kez katıldık. Bu fuara 17 kez katılan firmalarımız var. 2007 yılında Türkiye\'den 37 firma düzeyinde gerçekleşen milli katılım sayısı bu yıl 73\'e yükseldi. Artık her kesime hitap eder hale geldik. Ambiente, bizlerin ihracatı öğrendiğimiz yer. Katma değeri yüksek ürünlerimizi bugün dünyanın her yerine satmaya başladık. Artık Türkiye fuarın en önemli katılımcıları arasında yer alıyor. Ürünlerimizle bütün dünya evlerine girmek istiyoruz\" dedi.

OCAK\'TA TAHMİNLERİMİZİN 2 KATI İHRACAT YAPTIK

Mutfak sektörünün 2017 rakamlarını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz ise \"2017 Ocak-Aralık döneminde sektör ihracatı bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 5,88 artarak 4 milyar 18 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sadece 2018 Ocak ayı ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 artarak 306 milyon dolar oldu. Sektörün ithalatındaki düşüş sürüyor. Önceki yıl yüzde 22 düşerek 1,34 milyar dolara inen ithalat, 2017 yılında da bir miktar daha gerileyerek 1.29 milyar dolar civarında gerçekleşti. Dünya Mutfak Sektörü ticaret hacmi 2016 yılında 198 milyar dolar oldu. Biz ülke olarak dünya Mutfak Sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 2,0 pay alarak 9. sırada yer alıyoruz. Sektörün birim ihraç fiyatı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,77 oranında artış gösterdi\" bilgisini verdi.

Demir ve demir dışı sektör ihracatının Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artış yaşandığını anlatan Rıdvan Mertöz, “Ocak 2018\'de Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 27 artırarak 608 milyon dolar ile alt sektörler arasında 7. sırada yer aldı. İhracatımızda 2017 Ocak ayına göre rekor derecede artış yaşadık. Bu sene sektör olarak yüzde 10 civarında artış hedefimiz bulunuyor. Almanya\'ya yüzde 15, Polonya\'ya yüzde 18, İspanya\'ya yüzde 26\'lık bir artış yakaladık. Amerika\'ya ihracat hedefimiz daha yüksek seviyelerde yer alıyor. 2018 yılında Afrika ülkeleri hedef ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa hiçbir zaman ihmal edilecek bir pazar değildir. Hem kalitemiz hem de fiyatımız ile ön planda yer almak istiyoruz. 2018 yılı 2017\'ye göre daha iyi olacak. Hem ülke hem birlik olarak bu sene hedeflerimizi aşacağız\" diye konuştu.

ALTERNATİF PAZARLARA YÖNELMELİYİZ

Almanya\'ya mutfak sektörü olarak 2017 yılı ihracatımızın yüzde 8,9 artarak 372 milyon dolara çıktığını anlatan Mertöz, “Ülke olarak Almanya\'nın mutfak ithalatından aldığımız pay potansiyelimizin altında. Rakip ülkelerden Çin\'e göre kalitede çok daha iyi bir seviyedeyiz ve coğrafi olarak Avrupa\'ya yakın olduğumuz halde fiyatlarımız Çin ile rekabet edecek düzeyde. Tasarıma verdiğimiz önemle de rakiplerimizden ayrılıyoruz. Ülke ihracatında Birleşik Krallık 404 milyon dolar ile ilk sırada yer alıyorö diye konuştu. Sektör olarak ana pazarlarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu kaydeden Mertöz, 2\'cni sırada ise Orta Doğu ülkelerinin yer aldığını söyledi. Artık daha çok alternatif pazarlara yönelmek gerektiğini vurgulayan Mertöz, “Latin Amerika ve Uzak Doğu ilk sırada yer alıyor. Afrika çok derin bir pazar, kullanmamız gerekiyorö dedi.

AVRUPA\'YA İHRACAT KALİTEMİZİ GÖSTERİYOR

Türk mutfak sektörü olarak dünyada söz sahibi konumda olduklarını belirten İDDMİB Mutfak Komitesi Başkanı Tahsin Öztiryaki, \"Sektör olarak markalaşmayı tamamlamış ve global oyuncular ile rekabet eder konumdayız. Mutfak ihracatçıları olarak geldiğimiz bu nokta ülkemize de döviz olarak dönüyor ve cari açığın kapanmasına çok ciddi bir katkı sağlıyoruz. 2017 yılı itibariyle sektörümüz 1,29 milyar dolar ithalat yaparken 4 milyar 186 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiğimiz ihracatın 2,2 milyar doları sadece Avrupa birliği ülkelerine. Ana pazarımızın Avrupa olması ürün kalitemizin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Sektör olarak ihracatımızın yüzde 52\'sini sadece Avrupa pazarına yapıyoruz\" dedi.

DİZİLERDE ÜRÜN YERLEŞTİRME SATIŞLARIMIZI ARTIRIR

Türkiye\'nin dünyanın en önemli tedarikçi ülkeleri arasında yer aldığını anlatan Tahsin Öztiryaki , \"Endüstriyel mutfak sektörünü domine eden ülkeler arasında yer alıyoruz. Endüstriyel mutfakta Avrupa\'da 2. sırada yer alıyoruz. Sektörde Türkiye olarak iddialı bir yerde bulunuyoruz. Markalarımız, iyi fiyat ve zamanında teslimat ile bu sektörde söz sahibi konumda. Dünya\'ya marka satıyoruz. Avrupa\'ya en çabuk, en hızlı, en makul ürün satan ülkeyiz. Bu Çin ve Hindistan\'a göre bize avantaj sağlıyor. Televizyonlarda kullandığımız reklamlar bizi olumlu yönde etkiliyor. Türk diziler yurt dışında da çok izleniyor. Bu dizilere yapılacak ürün yerleştirme bize oldukça iyi katkı sağlar\" diye konuştu.

VERGİLER REKABETTE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Endüstriyel mutfak sektörü hakkında da bilgi paylaşan Tahsin Öztiryaki, “2017 Ocak-Aralık döneminde sektör ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 oranında artarak 1,71 milyar dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyat 2016 yılında 3.73 dolar/Kg\'den, 2017 yılında 3.84 dolar/Kg\'e yükseldi. İthalat rakamının ise 2017 yılında 320 milyon dolar civarında olması bekleniyorö şeklinde konuştu. Ancak sektör açısında girdi olarak kullanılan hammaddelere konulan gümrük vergileri ve antidamping soruşturmalarının ihracatçı firmaları uluslararası rakipleri ile rekabette olumsuz etkilediğini ifade eden Öztiryaki, paslanmaz ürünlerde gümrük vergisinin yüzde 8\'den yüzde 10\'a çıktığını kaydetti.

SEKTÖRÜN BULUŞMA NOKTASI

Sektörün uluslararası düzeydeki en büyük buluşma noktası olan Ambiente Fuarı\'nda, elektrikli aletler, cam ürünler, masa dekorasyon ürünleri, mutfak eşyaları, çatal bıçak, saatler, takılar, seramik ve porselen ürünler, hediyelik eşyalar, tekstil ürünleri, plastik el sanat ürünleri, resim çerçeveleri, ev dekorasyonu, masa süsleri ve ev mobilyaları da sergileniyor. Almanya\'nın ardından fuara en fazla katılımcısı olan ülkeler 591 firmayla Çin/Hong Kong, 421 firma ile Hindistan, 353 firma ile İtalya, 155 katılımcı ile Fransa, 150 firmayla Türkiye, 146 şirket ile İngiltere Birleşik Krallık, 140 Hollanda ve 103 firmayla da İspanya şeklinde sıralanıyor.

FOTOĞRAFLI