Türk mutfağında makarnanın yeri nedir?

Orta Asya Türk mutfağının özgün yiyeceklerinden olan ''tutmaç'' ve ''borani''nin, makarnanın atası kabul edildiği, ancak halen Türkiye'de makarnanın İtalyan yemeği olarak bilindiği biliyor muydunuz?



Selva Gıda Genel Müdürü Mehmet Karakuş, yaptığı açıklamada, makarnanın insanlık tarihi kadar eski zamanlara dayandığını, bazı Etrüks mezarlarında makarna yapım aletleri bulunduğunu açıkladı.



Romalı yazar Apicius'un milattan sonra birinci yüzyılda yazdığı kitabında, bugünkü lazanyanın ilk tarifinin yer aldığını ifade eden Karakuş, hububatın işlendiğine dair ilk buluntuların ise milattan öncelere uzandığını anlattı.



Makarnanın Türk mutfağında gereken yeri alamadığı, tüketiminin istenilen düzeyde olmadığını savunan Karakuş, şunları kaydetti:



''Makarna, Türk mutfağının en eski yemekleri arasındadır. Orta Asya Türk mutfağının özgün yiyeceklerinden olan tutmaç ve borani, makarnanın da atası kabul edilebilir. Türk topraklarında yıllardır bilinen ve tüketilen makarna İtalyan yemeği olarak biliniyor. Makarna, bugüne kadar Anadolu insanına İtalyan soslarıyla sunulduğu için Türk mutfağında hak ettiği yeri alamadı.Biz makarnayı Türk soslarıyla zenginleştirerek, üretimini artırmaya çalışıyoruz. Makarna, Türk mutfağındaki hak ettiği yeri almalı.''



Kişi başı yıllık makarna tüketimi 6 kilogram



Karakuş, Türkiye'de makarna fabrikalarının Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1922'de imalathane olarak kurulduğunu belirterek, Türkiye'de 1950'den sonra fabrikasyona geçildiğini ve 1960'lı yıllardan itibaren de firma sayısı ve kapasitenin yükselmeye başladığını ifade etti.



Türkiye'de 1984 yılından 1994 yılına kadar makarna üretimi ve talebinin artan bir seyir izlediğini dile getiren Karakuş, Türkiye'nin makarna tüketiminde dünya ülkeleri ile kıyaslandığında geride kaldığını belirti.



Karakuş, Türkiye'de kişi başı yıllık makarna tüketiminin 1962 yılında 1,2 kilogram, 1978 yılında 3,9 kilogram olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



''Kişi başı yıllık makarna tüketimi 1985 yılında 4,11 kilogram, 1991'de 4,38 kilogram olarak gerçekleşti. 1999 yılında ise kişi başı makarna tüketimi yıllık 5,5 kilogram olarak rapor edilmiştir. Bugün ise 6 kilogram civarındadır. Türkiye'deki son yıllardaki tüketimin artışında, yüksek enflasyon, hızlı nüfus artışı, makarnanın ekonomik ve pratik hazırlanabilen bir gıda maddesi olması ve hızlı kentleşme sonucunda çalışan bayanların hazır ve yarı hazır gıdaları tercih etmelerinin rolü büyüktür.''



Karakuş, makarnanın günün her anı tüketilebilecek pratik bir yemek olduğunu belirterek, sanıldığının aksine kilo yapmayacağını ifade etti.



Sporcu diyetlerinde makarna tüketilmesinin tavsiye edildiğine işaret eden Karakuş, ''Makarna günün her anında tüketilen pratik bir yemektir. Gün içinde bedenen ya da zihnen çalışan, spor yapan insanların haftada en az 3 öğün makarna yemesini tavsiye ediyoruz'' dedi.



Makarnanın başlangıç yemeği, ana yemek, hatta salata olarak tüketilebileceğini ifade eden Karakuş, çorbalık makarnalar olduğunu, ana yemeğin makarna ile servis yapılabileceğini de sözlerine ekledi.



