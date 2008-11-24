ABD’li uzmanlara göre, geleneksel Türk mutfağı obeziteye çare olabilir. Tek şart, ölçüyü kaçırmamak.



Aç kalmadan, sevdiğiniz yiyecek ve içeceklerden vazgeçmeden kilonuzu koruyabilirsiniz! ABD’li uzmanlara göre bol bol spor yapan Türkler, rahatlıkla pilav, makarna, baklava yiyerek sağlıklı beslenebilir, kilosunu dengede tutabilir.



“Tatlılık Kavramını Anlamak” konulu bir konferans vermek için Türkiye’ye gelecek olan ABD Baylor Tıp Fakültesi Davranış Araştırma Merkezi Tıp Bölümü Öğretim Üyesi Dr. John Foreyt ile Oldways Danışmanlık Firması Kurucu Başkanı K. Don Gifford Akşam gazetesine verdikleri röportajda, geleneksel Türk mutfağının sağlıklı beslenmede oynadığı role dikkat çektiler.



Düzenli spor şart



Özellikle ABD’de hızlı kentleşmeyle birlikte fastfooda yönelimin getirdiği obezite ve sağlıksız yaşamla mücadele eden bilim adamlarına göre kurtuluş, düzenli spor yaparak geleneksel mutfağa yönelmekte yatıyor. Bu konuda Türklerin çok şanslı olduğuna dikkat çeken Dr. Foreyt, şöyle konuştu:



“Geleneksel Türk mutfağı tek kelimeyle harika, mükemmel ve sağlıklı. Pilav, makarna ve baklava pekâlâ sağlıklı bir beslenmenin temel taşlarını oluşturabilir. Burada anahtar sözcük, denge. Tatlıyı, şekeri hayatınızdan çıkarmadan dengeli bir şekilde mönünüzde tutmanız yeterli. Beslenme ve sporun dengelenmesi gerekiyor.”



Dr. Foreyt, “Tatlılık Kavramını Anlamak” projesini de, “İnsanların sevdikleri, yiyecek ve içeceklerden aldıkları keyiften vazgeçmeden sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olan ve düzenli sporun yanı sıra aile ve arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi de özendiren yeni bir yaklaşım ve programdır” sözleriyle anlattı.



Ünlü uzmandan özel Türk mönüsü - Tatlı ‘ödülünüz’ olsun



ABD’li danışmanlık şirketi Oldways’in Kurucu Başkanı K. Dun Gifford da ‘15. Akdeniz Diyeti Konferansı’nda deneme fırsatı bulduğu Türk zeytinyağının dünyanın en iyileri arasında yer aldığına dikkat çekti. Yeni yiyeceklere uyum sağlayarak geleneksel mutfaktan vazgeçilmemesi gerektiğini belirten Gifford, Türklere şu mönüyü önerdi: Biraz makarna, biraz zeytinyağı, biraz sebze veya balık, az miktarda peynir, yanına salata ve arkasından bir parça baklava. Ya da balık, et veya sebzeli erişte çorbası. İşte size mükemmel bir öğün. Türk pilavı da makarna gibi bir harika...



Yemeğin ardından yenen baklava ise tam bir ödül gibidir. Ama yüksek kalori içermesi nedeniyle çok fazla yenmemesine dikkat etmek gerekir. Ayrıca kızartma da yiyebilirsiniz ama önceden pane etmemeniz yeterli.

