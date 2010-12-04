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Yaşam

TÜRK MUSİKİSİNİN ACI KAYBI ÇANAKKALE (A.A)

04 Aralık 2010 19:50

-TÜRK MUSİKİSİNİN ACI KAYBI ÇANAKKALE (A.A) - 04.12.2010 - Zeki Müren, Muazzez Abacı, Yıldırım Gürses, Ahmet Özhan ve Emel Sayın gibi birçok sanatçının eserlerini seslendirdiği Türk Musikisi'nin önemli isimlerinden Mustafa Sevilen (91), Çanakkale'de vefat etti. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki yazlığında hayatını kaybeden Sevilen için Küçükkuyu İbrahim Burnaz Camisinde tören düzenlendi.  Sevilen'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından, beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi. Adana'da, 1 Mart 1919'da doğan Mustafa Sevilen, Türk Musikisi'nin en sevilen şarkılarının söz yazarıydı.  Sevilen'in, ''Mevsimler yas tutup, çöller ağlasın'', ''Affetmem asla seni'', ''Hep gözyaşı ve elem'', ''Güller ağlasın'', ''Sarsam seni gül dudaklım'' ve ''Eller eller'' gibi bilinenlerinin de aralarında bulunduğu 105 eseri bulunuyor.

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