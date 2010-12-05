Türk Musiki sanatçısı Mustafa Sevilen öldü

T24 - Zeki Müren, Muazzez Abacı, Yıldırım Gürses, Ahmet Özhan ve Emel Sayın gibi birçok sanatçının eserlerini seslendirdiği Türk Musikisi'nin önemli isimlerinden Mustafa Sevilen (91), Çanakkale'de vefat etti.





Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki yazlığında hayatını kaybeden Sevilen için Küçükkuyu İbrahim Burnaz Camisinde tören düzenlendi.





Sevilen'in cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AA Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Yazak, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile yaklaşık 10 yıldır oturduğu beldedeki sevenleri katıldı.



Sevilen'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından, beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.



Adana'da, 1 Mart 1919'da doğan Mustafa Sevilen, Türk Musikisi'nin en sevilen şarkılarının söz yazarıydı.



Sevilen'in, ''Mevsimler yas tutup, çöller ağlasın'', ''Affetmem asla seni'', ''Hep gözyaşı ve elem'', ''Güller ağlasın'', ''Sarsam seni gül dudaklım'' ve ''Eller eller'' gibi bilinenlerinin de aralarında bulunduğu 105 eseri bulunuyor.



Çoğu plak haline getirilen bu eserlerden bazıları, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Yıldırım Gürses, Ahmet Özhan ve Emel Sayın gibi birçok sanatçı tarafından seslendirilmişti.



Ömür Sevilen ile evli olan Mustafa Sevilen 3 çocuk babasıydı.







