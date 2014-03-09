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Musevi cemaatinden Zafer Çağlayan'ın sözlerine tepki

Zafer Çağlayan: Farklı etnik ve inançları kendi inançlarım kadar kutsal kabul eden bir anlayışa sahibim

09 Mart 2014 23:09

Türk Musevi Cemaati, eski Ekonomi Bakanı ve AKP Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan'ın Tarsus'taki “bunları bize bir Yahudi, bir ateist, bir Zerdüşt yapsa anlarım. Ama bunları yapan Müslümanım diye geçiniyorsa yazıklar olsun” sözleri ile ilgili açıklamada, anti-Semitizm ile benzer nefret söylemlerinin insanlık suçu olduğunu belirtti. Çağlayan ise bugün konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Farklı etnik ve inançları kendi inançlarım kadar kutsal kabul eden bir anlayışa sahibim" dedi.

Eski Bakan Çağlayan dün yaptığı konuşmada, ""Nasıl bir zihniyetle mücadele ettiğimizi bu millet çok iyi görüyor. Sizlere anlatacağım çok şey var. Ama bunları bize bir Yahudi, bir ateist, bir Zerdüşt yapsa anlarım. Ama bunları yapan Müslümanım diye geçiniyorsa yazıklar olsun" demişti.

Bu sözler üzerine bugün Türkiye Hahambaşılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

"Mersin Milletvekilimiz Sayın Zafer Çağlayan'ın, 8 Mart Cumartesi günü Tarsus'ta yapmış olduğu konuşmayı büyük bir üzüntü ile öğrendik.

Bu söylemde de olduğu gibi, son dönemde basınımızda ve çeşitli mecralarda yer alan buna benzer, inancımıza saldırı niteliğinde olan ve nefreti, farkında olarak veya olmayarak topluma aşılayan itham, söylem ve olayların varlığından duyduğumuz endişe ve infiali kamuoyu ile paylaşır; geçmişteki müessif olayların acısını halen içinde yaşayan Türk Musevi Cemaati mensupları olarak, bu nefretin doğurabileceği istenmeyen sonuçlara da dikkat çekmek isteriz.

Gerek dünyamızda, gerekse de ülkemizde, barış ve huzura en çok ihtiyaç duyulduğu, anti-Semitizm ile benzer nefret söylemlerinin hepimizce insanlık suçu kabul edildiği günümüzde, beklentimiz, benzeri durumlardan titizlikle kaçınılması,  hataların da samimiyetle telafi edilmesidir. "

 

'Kendi kutsalım kabul ediyorum'

 

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise bugün yaptığı yazılı açıklamada, farklı etnik ve inançları kendi inançları kadar kutsal kabul eden bir anlayışa sahip olduğunu belirterek, "Dün bir konuşmamda yaptığım açıklamalardan ötürü Musevi cemaatinin inci asla hedeflemeyeceğimi ve böyle bir kastımın olmayacağını belirtiyor, şayet amacım dışında istemeyerek sebep olduğum bir kırgınlık varsa üzüntümü ifade ettiğimi kamuoyuna saygıyla belirtiyorum" ifadesini kullandı.

Çağlayan, yazılı açıklamasında, tarihte her zaman çeşitli etnik ve inanç farklılıklarına saygı ile yaklaşılma anlayışının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de sürdürüldüğünü belirterek, AKP'nin iktidara geldiği günden bugüne bu anlayış ve diyalogun geçmişte hiç olmadığı kadar geliştirildiğini vurguladı.

İktidara geldikleri günden bugüne kadar hep gelişmiş, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefinin ancak ülkenin etnik ve inanç çeşitliliği ile barışık olunması sayesinde mümkün olacağına inandıklarının altını çizen Çağlayan, şöyle devam etti:

"Hepimizin birer parçası olduğu ülkemizin geçmişte yaşadığı anlamsız çekişmelerin, AK Parti'nin demokratikleşme süreci ile tarihe karışması hedeflenmektedir. Şahsen farklı etnik ve inançları kendi inançlarım kadar kutsal kabul eden bir anlayışa sahibim. Ancak, dün bir konuşmamda yaptığım açıklamalardan ötürü Musevi cemaatinin incinmesini asla hedeflemeyeceğimi ve böyle bir kastımın olmayacağını belirtiyor, şayet amacım dışında istemeyerek sebep olduğum bir kırgınlık varsa üzüntümü ifade ettiğimi kamuoyuna saygıyla belirtiyorum."

 

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