Türk mürettebat yüzlerce mültecinin hayatını kurtardı!

İzmir'den Tunus'a giden Roseline A adlı Türk konteyner gemisi gece Libya açıklarında batmak üzere olan eski bir tekne gördü.

Teknede çoğu kadın ve çocuk 466 mülteci vardı. Geminin 18 kişilik Türk mürettebatı 18 saat uğraşıp hepsini kurtardı ve İtalya'ya bıraktı. Mürettebat mültecileri kurtardıktan sonra selfie çekti.

Posta'nın haberine göre, Arkas Holding'e ait Roseline A gemisi İzmir'den yüklediği konteynerleri Tunus'a götürürken Libya açıklarında içi tıka basa mülteci dolu eski bir tekne ile karşılaştı. Tekne batmak üzereydi ve mültecilerin hiçbirinde can yeleği yoktu. Mülteciler gemiyi görünce sevinçten ayağa kalktı. Çıkan izdihamda bazıları denize düştü. Türk personel hepsini kurtardı.

Geminin Türk aşçıları mültecilerin karnını doyurdu. Tunus'a giden gemi, yönünü İtalya'ya çevirdi. 1 gün boyunca gemide misafir edilen mülteciler, İtalyan Sahil Güvenlik'e teslim edildi. Gemi Mühendisi Mehmet Akif Şahin Facebook'una "Kocaman yürekli 18 personel el ele verdik. Kadını, erkeği, yaşlısı, çocuğu hepsini kurtarmayı başardık" diye yazdı.