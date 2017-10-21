Türk mühendislerin geliştirdiği endüstriyel temizlik cihazları dünyaya açılıyor

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYADA ve ülkemizde en son teknoloji ile üretilen insansız robotik endüstriyel temizlik sistemleri ve çeşitli ürünler, Harbiye İstanbul Kongre Merkezi\'nde yapılmakta olan ISSA/INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri ve Hizmetleri Fuarı ve Konferansı\'nda sergilendi.

ROBOTİK TEKNOLOJİYE SAHİP İNSANSIZ CAM SİLME CİHAZI, İŞ KAZALARINI ORTADAN KALDIRIYOR

TÜBİTAK\'ın AR-GE desteği ile Türk mühendislerce geliştirilen robotik teknolojiye sahip insansız cam silme cihazı, iş kazalarını ortadan kaldırıyor. Kuleler Makine Yetkilisi Turgut Çağatay, 10 yıldır üzerinde çalıştıkları gökdelen, kule gibi yüksek katlı binaların dış cephe temizliğinde kullanılan robotik teknolojiye sahip insansız cam silme cihazı iş kazalarını ortadan kaldırdığını ve maliyeti dörtte bir oranında azalttığını söyledi. ISSA/Interclean İstanbul Fuarı\'nda sergiledikleri cihazın uluslararası alıcıların dikkatini çekmeyi başardığını söyleyen Çağatay, “Profesyonel mühendislik ve AR-GE çalışmaları sonucunda ürettiğimiz Dış Cephe Temizlik Makinalarımız sahip olduğu fonksiyonlar açısından Dünyada ilk ve tektir\" dedi. Üzerinde kamera sistemi de bulunan makinenin temizlik yapılırken izleme yapılmasına olanak sağlıyor ve özellikle büyük binalarda camlarda kırık ya da hasar olup olmadığını tespit edilmesinde kolaylık sağlıyor.

TÜRK MÜHENDİSLER DÜNYADAKİ İLK VE TEK HALI HİJYEN ROBOTUNU ÜRETTİ

Yine TÜBİTAK desteği ile Türk mühendislerce startup olarak geliştirilen ve cep telefonu ile kumanda edilen insansız otonom temizlik robotu da ilgi çeken ürünler arasındaydı. Star Makine tarafından distribütörlüğü yapılan cihazı startup olarak geliştiren TURNACO Robotik Genel Müdürü Kerem Sencan, \"Robotumuzun temizlik sistemi ilk olarak halıyı süpürür sonra da güçlü UVC ışıması ve ozon gazı ile süpürülen yeri dezenfekte eder ve kötü kokuları giderir. Robotumuz cep telefonu uygulaması ile el ile kontrol edilebilirken ayrıca elektronik sistemi ve yazılım algoritması ile tüm ortamı otomatik olarak da temizler. Mouro, belirtilen özellikleri ile dünyadaki ilk ve tek halı hijyen robotudur\" dedi.

İKİ FARKLI KOKU YAYMA ÖZELLİĞİNE SAHİP DÜNYADAKİ TEK KOKULANDIRMA CİHAZ ÜRETİLDİ

72 ülkeye ihracat yapan ve 300\'den fazla ürün çeşidine sahip sektörün lider yerli firmalarından Rulopak ise dünyanın ilk iki kartuşlu geniş alan kokulandırma cihazını ISSA/INTERCLEAN İstanbul\'da sergiledi. Rulopak Genel Koordinatörü Burakcan Karaman, \"Ürünümüz, aynı cihazdan iki farklı koku yayma özelliğine sahip dünyadaki tek kokulandırma cihazı. Bitkisel yağ kaynaklı esans kullanan cihaz insan ve çevre dostu. Cihazın yaydığı koku 5 saat süreyle etkisini devam ettirebiliyor. Üstelik aynı cihaz ile gün içinde farklı kokular kullanabiliyorsunuz\" dedi. Firmanın yerli teknoloji ile geliştirdiği hijyen klozet de dikkat çeken ürünler arasındaydı.

MESCİD-İ HARAM\'I TEMİZLEYEN ÇEVRECİ HİBRİT TEMİZLİK ARACI FUARDA TANITILDI

Fuarda çevreci özellikleri ile öne çıkan temizlik makineleri de vardı. Nilfisk Türkiye Genel Müdürü Fatih Durgun, \"Kutsal topraklarda Mescid-i Haram\'ı temizlemekte kullanılan çevre dostu hibrit kombine makinemiz başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere ISSA/Interclean İstanbul Fuarı\'nda katılımcı ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Nilfisk\'in geliştirdiği dünyanın en sessiz çalışan endüstriyel elektrik süpürgesini de sergiledik\" dedi.

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