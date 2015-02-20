Türk mühendisler geliştirdi, elektrikli takside seri üretime geçiliyor

Türk mühendisler tarafından geliştirilen elektrikli taksiyi İstanbul'da yollara çıkaran DMA, seri üretime yurtdışında başlıyor.

Elektrikli otomobilde 400 kilometrenin üzerine çıkan DMA, üç ülkeyle lisans anlaşması yaptı. DMA Başkanı Yol, "Dünyaya lisans satarak Türkiye'ye döviz kazandırıyoruz" dedi.



Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'de teşvik göremediğinden yakınan DMA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, üç ayrı ülkeyle teknolojilerinin kullanımı için lisans anlaşması yaptıklarını söyledi.



Yol, "Biz Türkiye'de teşvik olarak para istemiyoruz. Elektrikli otomobilde tek dolumla 400 kilometre gitmeyi sağladık. Üstelik şarj süresini de kısalttık. Devlet elektrikli araçlar için vergisel teşvikleri artırırsa insanlar bu teknolojiyi fark edecek" dedi. Yol, yıllık 10 bin adetlik üretime geçilmesi durumunda şu anda pahalı olan araç fiyatının da piyasa rakamlarına çekileceğini söyledi. Elektrikli otomobilin fiyatı 180 bin lira. Yeterli üretime ulaşıldığında fiyat piyasada satılan benzer araçlarla aynı olacak. Dizel veya LPG gibi içten yanmalı motorlarla çalışan tüm araçlara göre 10 kattan daha fazla yakıt tasarrufu sunduklarını belirten Yol, "Taksiler günlük ortalama 150 TL yakıt tüketiyor. Yani aylık yakıt gideri 4 bin 500 TL'yi aşar. Elektrikli takside ise günlük harcama 10-12 TL. Aylık 300 lira. Bu sistemle araç kendini 2 yılda amorti ediyor. Üstelik, motor olmadığı için yağ ve bakım masrafı gibi giderler de olmuyor" diye konuştu.

'Otomobilin babayiğidiyiz'

2 yıl önce ilk elektrikli otomobillerinin piyasaya çıktığını hatırlatan Yol, "O dönemde gazetelerde bizim ağzımızdan 'yerli otomobilin babayiğidi değiliz' şeklinde açıklamalar yayımlandı. Ben o zaman 'babayiğit değiliz' dememiştim. 'Yerli otomobilde babayiğitliğe hazırlanıyoruz' demiştim. Şimdi rahatlıkla 'elektrikli otomobilde babayiğidiz' diyebiliyorum" diye konuştu. Yol, elektrikli otoda yüzde 3 ÖTV avantajı olduğunu, aracın MTV vergisinden de muaf tutulduğunu belirtti.

Elektrikli olmayan taksiye lisans yok

Elektrikli otomobilde dünyanın yeni kararlar almaya başladığını belirten Önder Yol, "Londra Belediyesi 2016'dan itibaren elektrikliye dönüşmeyen taksilere lisans vermeyeceğini açıkladı" dedi. Yol, dünyanın en önemli spor elektrikli otomobil markasını teknolojide geçtiklerini belirterek, "Onlarda batarya sayısı 12 bin adet. Bizde ise 200. Şarj aşamasında ya da yolda hangi bataryanın ısındığını biz görebiliyoruz. Böylece sistem o bataryayı devre dışına alarak soğutur. Ama 12 bin bataryalık bir aküde bunu tespit etmek mümkün değil" dedi.