Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Yenişafak'a açtığı tazminat davasını kazandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Yeni Şafak gazetesinde 2017 yılında "Skandalların Odası TMMOB, DHKP-C ve PKK’yı yansıtan yeni logosu ile dikkat çekti” kullanılan haber için açtığı tazminat davasını kazandı.

Yeni Şafak gazetesinde 21 Ekim 2017’de Ahmet Fatih Erturan imzasıyla yayınlanan haberde, kurumun logosu için ​“Skandalların Odası TMMOB, DHKP-C ve PKK’yı yansıtan yeni logosu ile dikkat çekti” ifadeleri kullanılmıştı. TMMOB’un bugünkü açıklamasında, kurumun gazeteye 2018’de Ankara 12’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’de açtığı davanın reddedildiği anımsatıldı. Açıklamada, TMMOB’un karara karşı istinaf talebinde bulunduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nden ise kurumun lehine karar çıktığı belirtildi.

Buna göre mahkeme, gazetenin sahibi Ahmet Albayrak ve muhabir Ahmet Fatih Erturan’ın 2 bin liralık manevi tazminatı faizliyle birlikte ödemesine karar verdi.

Kararda, özetle şu ifadelere yer verildi: “TMMOB hakkında yapılan dava konusu haberde, davacı kurumun uzun yıllardır kullandığı logo değiştirilmemesine rağmen, logo değişikliğine gidilmişçesine haber yapılarak, davacının yasadışı örgütlerin sempatizanı olduğu ve bu örgütleri desteklediğine dair ifadelerin kullanıldığı, özellikle davacı kurumun logo değiştirdiği iddiasına dayalı olarak yapılan haberin maddi olgulara dayanmadığı, dava konusu yayında kullanılan söz ve ifadeler bir bütün halinde değerlendirildiğinde, ifade ve basın özgürlüğü kapsamında korunması gereken kişisel değer yargısı niteliğinde olmayıp, eleştiri sınırlarını aşarak davacı TMMOB’nin güvenilirliğini ve kurumsal itibarını zedeler nitelikte olup, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu anlaşılmış olup (…)”

TMMOB, parayı birliğe bağı olan Teoman Öztürk Öğrenci Evi’ne bağışlayacağını açıkladı.