TMMOB'dan Tarım Bakanlığı'na: Gıda kontrol görevlileri büyük risk altında, yeterli miktarda kişisel koruyucu donanımları veriliyor mu?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Koronavirüs salgını nedeniyle gıda kontrol görevlilerinin büyük risk altında olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, "Arkadaşlarımıza yeterli miktarda kişisel koruyucu donanımları (bone, maske, tulum, gözlük vb.) veriliyor mu?" diye sordu?

TMMOB, Koronavirüs salgının gıda sektörünü de etkilediğini belirterek, kısıtlamalara rağmen üretime devam etmek zorunda kalan gıda sektörü çalışanlarının her türlü zorluğa, baskıya, hatta darp edilmeye varan saldırılara karşın, büyük bir özveri ile görevlerini yaptığını belirtti.

Gıda kontrol görevlisi çalışanlarının sosyal mesafeyi korumanın neredeyse imkansız olduğu birçok işletmeye gitmeleri ve kullandıkları kalem, form vb malzemeler nedeniyle Koronavirüs tehlikesi ile karşı karşıya çalıştıklarına dikkat çeken TMMOB, Tarım ve Orman Bakanlığı'na şu soruları sordu:

Denetimlere çıkan gıda kontrol görevlisi arkadaşlarımıza yeterli miktarda kişisel koruyucu donanımları (Bone, Maske, Tulum, Gözlük vb) veriliyor mu?

Yeteri miktarda kişisel koruyucu donanım verilemiyor ise denetimlerin devamlılığını sağlamak için ne tür bir aksiyon alındı?,

Bakanlık ve il/ilçe müdürlüklerinde görev alan kontrolör arkadaşlarımıza Koronavirüs testi yapıldı mı?/yapılması düşünülüyor mu? Yapıldı ise sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak mı?

Olası pozitif vaka sonucunda ne gibi önlemler alınması planlanıyor?

TMMOB, Koronavirüs ile mücadelede kişisel hijyenden sonra en önemli konunun sağlıklı ve yeterli beslenme olduğunu hatırlatarak, Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Faaliyet Raporu verilerine göre, görevli gıda kontrolörü sayısının 7004 olduğu, mevcut kadro ile ülke genelinde 1 milyon 215 bin 996 denetim yapıldığını hatırlattı.

TIKLAYIN - Koronavirüs salgını, Türkiye'de gıda ve tarım sektörü için risk barındırıyor mu?