Türk mühendis Suudi Arabistan’da esir

Türk mühendisi Salih Alpaslan'ın, Suudi Arabistan'da iki yılda çalıştığı Suudi şirketin olumsuz tutumunu nedeniyle bu ülkede adeta bir "esir" gibi yaşadığı belirtiliyor. Salih Alpaslan'ın çalışma iznini bir Türk inşaat şirketine transfer etmeyi reddeden, pasaportunu ve resmi belgelerini geri vermeye de yanaşmayan Suudi şirketin, Alpaslan'ın 2 Ekim'de Türkiye'de ölen annesinin cenaze törenine katılmasını engellediği belirtiliyor.



Suudi Arabistan'da yayınlanan Arab News gazetesine haberine göre, 55 yaşındaki mühendis Salih Alpaslan, iki yıl PC Marine Services adlı Suudi şirket için çalıştı. PC Marine Services'in 2006 yılında Türk şirketi Şener Arda Construction ile ortaklık kurması üzerine Alpaslan, ortak şirketin Genel



Müdürü olarak görevlendirildi. Ancak iki şirket arasında 2007 yılında patlak veren anlaşmazlıklar sonucunda Alpaslan, Suudi şirket ile olan sözleşmenin sona ermesine kısa bir süre kala Eylül 2007'de istifasını sundu. İşveren istifayı kabul ederken Alpaslan, şirket tarafından sağlanan, araba iade edip konutu boşalttı. Buna karşın Suudi şirket, Alpaslan'ın çalışma iznini Türk şirketine transfer etmeyi, pasaportunu ve resmi belgelerini geri vermeyi reddetti.



Arab News gazetesine göre, Suudi Arabistan'da mevcut "sponsorluk" sistemi uyarınca Suudi işveren, yabancı çalışandan sorumlu oluyor. Bu çerçevede, yabancı işçinin ülkeye girmesine, başka bir işe geçmesine veya ülkeden ayrılması için işverenin izin vermesi gerekiyor. Başka bir deyimle işveren nerdeyse yabancı işçiyi tümüyle kontrol ediyor.



İşveren 300 bin YTL’yi istedi



Konu, mahkemeye intikal edilirken Alpaslan, 2 Ekim'de Türkiye'de ölen annesinin cenaze töreninde bulunamadı. İşveren, Alpaslan'ın Türkiye'ye gitmesine izin vermenin karşılığında 800 bin Suudi riyali (yaklaşık 303 bin YTL) ödemesini ve açtığı davadan vazgeçmesini talep etti.



"Burada bir esirim" diyen Alpaslan da, "Türkiye'de suçlular ve tutuklular bile cenaze törenlerine katılmalarına izin veriliyor. Annemi kaybettim ve gidemedim" diye yakındı.



Buna karşın Alpaslan, "Suudi Arabistan'ta olmaktan çok mutluyum. Burada birçok kişi ile iyi ilişkilerim var. Ancak benim işveren beni bir esir haline getirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.



İşverenden 7 ay maaş alacağının da bulunduğunu söyleyen Alpaslan, Suudi yargı sistemine "büyük bir inancı" olduğunu belirtirken davanın lehinde sonuçlanacağına inandığını da belirtti.



Arab News de, Suudi Arabistan'da mevcut yasal düzenlemelere dikkat çekerek Alpaslan olayının, bu türden ilk olay olmadığını, sonuncusunun olmayacağını vurguladı.



