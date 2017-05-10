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Yaşam

Türk mühendis, prototip uçak kurbanı oldu!

ABD'de göle düşen prototip uçakta üç kişi hayatını kaybetti

10 Mayıs 2017 11:37

ABD'de dün meydana gelen tek motorlu deniz uçağı kazasında 41 yaşındaki Türk mühendis Çağrı Sever ve uçağın pilotu ve aynı zamanda tasarımcı ekibinin başı 55 yaşındaki Jon Karkow hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, Kaliforniyada Napa County yakınlarındaki Berryessa Gölünde meydana geldi.

Teslimatları henüz başlamayan hem suya hem de karaya inebilen Icon A5 tipi uçak, kalkıştan 20 dakika sonra göle düştü. Çağrı Sever ve Jon Karkow olay yerinde hayatını kaybetti. Uçağın ilk ölümlü kazasının ardından Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi (NTSB) soruşturma başlattı.

Ford'da çalışıyordu

ODTÜden 1998de Makine Mühendisi olarak mezun olan Sever, master derecesininardından ABD’ye gitti, Leigh Üniversitesinde doktora yaptı. Daha sonra Ford şirketine giren Sever son 3 yıldırÜrün Tasarım ve Geliştirme Bölümünde müdür olarak çalışıyordu. Sever’in Icon şirketi ile görüşme yaptığı, uçağı tanımak amacıyla demo uçuşuna çıktığı öğrenildi.

Pilot Jon Karkowun ise uzun yıllar uçak tasarımı üzerine çalışıp test pilotluğu yapıyordu. Bugüne kadar 20 uçak projesinde görev alan Karkow, Icon şirketine geçmeden önce Scaled Composites şirketinin tasarımı olan sivil uzay aracı Space Ship Two Projesinin müdürüydü.

Kazanın ardından Icon şirketi bir açıklama yaparak Kazayla ilgili çok üzgünüz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayı araştıran NTSB ve Amerikan havacılık otoritesi FAAye her türlü desteği veriyoruz dedi.

 

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