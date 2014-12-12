Türk mühendis, köpeklerle uzaktan irtibat kurulabilen cihaz geliştirdi

ABD’de bulunan Kuzey Carolina Üniversitesi mühendisleri hayvanlarla iletişim kurma ve insan hayatını kolaylaştırma adına büyük bir buluşa imza attı. Aralarında Türk mühendis Alper Bozkurt’un da bulunduğu ekip “Cyber-Enhanced Working Dog” (Bilgisayarla geliştirilmiş çalışma köpeği) isimli bir cihaz tasarladı. Cihaz, köpeğin sırtına kayışlarla takılıyor. Köpeklerin ana iletişim yöntemi vücut dili olduğu için, çanta şeklindeki cihaz hayvanın her türlü hareketini algılayarak uzaktaki sahibine iletebiliyor.

Kamera ve sensör de var

Milliyet'te yer alan habere göre, köpeğin gün içinde yaptıkları ve sağlık durumu gibi bilgiler uzaktan tespit edilebiliyor. Cihazın üstünde köpeği yönlendirilmede kullanılan titreşimli motorlar yer alıyor. Arama kurtarma görevinde yer alan köpekler için sırt çantasına eklenebilen kameralar, gaz sensörleri ve mikrofon gibi ekstra aparatlar da temin edilebiliyor. Köpeklerin arama kurtarma dışında bir çok alanda etkili olabileceğini savunan Bozkurt, sadece sağlık taramalarında kullanabilecek yeni bir cihaz için de kolları sıvadı.

Hastalara umut olacak

New Scientist dergisinde yer alan habere göre, mühendislerin yapabilecekleri bunlarla sınırlı değil. İngiltere’de bilim insanları, sahibi hasta olan köpeklerin yardım çağırması için yeni bir teknoloji geliştiriyor. Köpeklerin, renkleri ayırt edemediği için boyutları baz alınarak hazırlanan butonlar sahibi hasta olan köpeklerin yardım çağırması için hazırlanıyor. Bu sayede diyabet hastası sahibinin kan şekerinni düştüğünü fark eden köpek, butona basarak sahibi için yardım çağırabilecek.

İngiltere’de bulunan Açık Üniversite’den akademisyen Clara Mancini, kanseri tespit eden köpekler üzerinde çalışıyor. ABD’de bulunan Georgia Teknoloji Enstitüsü mühendisleri de köpekler için bas-konuş telsiz sistemi tasarlıyor. Sahibi engelli olan köpekler için de bir devrim niteliğinde olacak bu teknoloji tehlikeli durumları sezen köpeklerin, sahiplerini uyarmasını sağlayacak.

