Türk: Muhatabınız Meclis'tedir, BDP'dir

T24 - "Açılım" sürecinde "muhatap sıkıntısı" yaşandığını dile getiren İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a siyasi yasaklı Ahmet Türk ve BDP lideri Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi. Ahmet Türk, "Muhatabınız Meclis çatısı altında" derken Atalay'a İzmir'den Demirtaş barış için BDP'nin muhatap alınması gerektiğini belirtti.



Demokratik açılım sürecinde yaşanan sıkıntıları dile getirirken, “Muhatap arıyoruz” diyen İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a, kapatılan DTP eski Genel Başkanı Ahmet Türk Bingöl’den, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise İzmir’den cevap verdi.



Taraf gazetesinin haberine göre BDP Bingöl Kongresi’nde konuşan yasaklı lider Ahmet Türk, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın “Muhatap bulamıyoruz” sözlerine vurgu yaparak, “Muhatap belli. Muhatap BDP’dir” dedi. Türk, şöyle devam etti:



“Ne olursa olsun, açılımı, demokratikleşmeyi önemsiyoruz. Atılan her adıma önem veriyoruz. Ama burada iktidar, Kürt halkını dinlemeli. Taleplerini dinlemesini iyi bilmeli. Kürtlerin taleplerini dinlemeden, ‘açılım yapıyorum’ demek gerçekçi değildir. Meclis’te Kürtlerin siyasi iradesi, milletvekilleri vardır. Eğer bir adım atacaksanız, milletin temsilcilerini dinlemelisiniz. Bakan muhatap bulamıyoruz diyor. Buyurun, muhatap Meclis’tedir.



'Böyle açılım olmaz'



Yıllardır aynı yaptırımlarla karşı karşıyayız. Kürtlerin bunca partisinin kapatılması, suçlu ilan etme yaklaşımındadır. DTP’yi kapattınız ne oldu. Binlerce, siyasetçi ve belediye başkanını cezaevine atınız ne olacak? Bu barışa katkı mı sağlayacak?



Açılım gündeme geldiğinde, ‘Sayın Ahmet Türk’le görüştük’ diyorlar. Yok, bu sadece ön bir görüşmeydi, ilk adımdı. Sonrası neden gelmedi. Kimse bizi dinlemedi. Kürtleri dinlemezsen, çözüm üretemezsin. Kürtlerin taleplerini dinlemek zorundasın. Yoksa demokratikleşme imkansız bir hale bürünür. Biz bunu defalarca ifade ettik. Tüm kayıplara ve ölümlere karşıyız, acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Onun için bir an önce adım atılmalı ve açılım Kürtler dinlenerek, talepleri dikkate alınarak gerçekleşmelidir.



Demirtaş: BDP muhatap alınmalı



BDP İzmir İl Kongresi’ne katılan Demirtaş, barış için BDP’nin muhatap alınması gerektiğini belirterek, kendilerinin de çözüme yönelik bir iradeyle muhatap olmak istediklerini söyledi. Demirtaş, “HADEP’in kelebeğini öldürdüler, DEHAP’ın meşalesini söndürdüler, DTP’nin gülünü soldurdular ancak BDP’nin meşe ağacını kurutumazlar. Çünkü onun kökleri toprakta, yani halktadır” dedi.

