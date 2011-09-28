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Politika

Türk: Mücadelemizi Meclis'te sürdürme eğilimi çıktı DİYARBAKIR (A.A)

28 Eylül 2011 17:46

-Türk: Mücadelemizi Meclis'te sürdürme eğilimi çıktı DİYARBAKIR (A.A) - 28.09.2011 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, ''Birçok kesimle yaptığımız istişarede Kürt halkının demokratik muhalefetini ve mücadelesini doğru bir şekilde Meclis'te sürdürme eğilimi çıktı'' dedi. Türk, dün yapılan DTK toplantısında alınan kararla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Diyalogla, müzakereyle sorunların çözülebileceğine halen inanıyoruz. Farklı bir sürecin, yeniden müzakere sürecinin geliştirilmesi konusunda ısrarımızı ortaya koyuyoruz'' diye konuştu. Halkın iradesiyle parlamentoya gittiklerini ifade eden Türk, şunları kaydetti:  ''Bizi seçen halkımızdır. Gidip gitmeme kararını halkımızla paylaşarak, ona göre karar oluşturmuş oluruz. Birileri Kürtlerin tavrını mücadele biçimlerini parlamentoya gidip gitmemesi konusunda karar sahibi olamaz. Ancak çatışmalı sürecin barışa dönüşmesi konusunda çabalarımızı sürdürme adına sivil toplum kuruluşlarımızla yaptığımız görüşme ve eğilimimizi DTK meclisinde tartıştık.  Bu konuda meclisimizin eğilim ve tavsiyesini bu gün açıklamak istiyorum. DTK, STK ve halkımızla birçok kesimle yaptığımız istişarede Kürt halkının demokratik muhalefetini ve mücadelesini doğru bir şekilde Meclis'te sürdürme eğilimi çıktı. DTK bir tavsiye kararı alıyor ve eğilimini ortaya koyuyor. Gurubumuzun alacağı karar ne olursa olsun arkasındayız ve destekliyoruz. Gurubumuzun yanındayız. Kirli oyunlara karşı mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.''

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