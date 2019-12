Türk modacıya Singapur'dan öğretim üyeliği teklifi

Uluslararası yarışmalara 67 "Miss Turkey" hazırlayan modacı Hanife Çetiner'e Singapur'daki "Raffles Education Corp" adlı grubun üniversitesinden öğretim üyeliği teklifi geldi.



Hanife Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miss Turkey organizasyonu için hazırladığı 9 kostümün "Best in Evening Gown", 5 kostümün "Best in National Costume" ödülü aldığını belirtti.



İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü'nün danışma kurulu üyesi olan Çetiner, Arkeo Moda İzmir Projesi'nin kent kültürü kimliğini yansıttığını, yaptığı çalışmalarla yurt dışında da tanındığını söyledi.



Singapur'daki "Raffles Education Corp" adlı gruptan elektronik posta aldığını ifade eden Hanife Çetiner, şunları kaydetti:



"Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen eğitim kurumlarından olan grup, moda tasarım alanında uzman bir kişiyle çalışmak istediklerini belirterek, bana öğretim üyeliği teklifinde bulundu. Bu teklifi bana getiren, kültürümüzün uluslararası arenadaki farklılığıdır. Çeşitli liselerde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yaptığım için bu teklif benim için ayrıca önemli. Böyle bir teklif elbette çok heyecan verici ama İzmir'den vazgeçemiyorum. Yıllardır yaptığım gibi yine kültürümüzü tanıtmak için seminer ve defile organizasyonları dahilinde kendileriyle iş birliğine gitmeyi düşünüyorum."



Diyarbakır poşusuyla ilgili proje



Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden de proje teklifi aldığını belirten Çetiner, kaymakamlık ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş birliğiyle gelen teklifin konusunun "Diyarbakır poşusunu dünyaya tanıtmak" olduğunu bildirdi.



Diyarbakır'daki kurumlarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Çetiner, Diyarbakır poşusunu marka haline getirmek istediklerini ifade etti.



Sokakta poşu takarak dolaşmanın moda haline geldiğini söyleyen Hanife Çetiner, "Şu anda moda olan poşu Arap kültürüne aittir. Bizim poşumuz çizgili dokumadır, ipektir. Poşu kültürünü Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yeniden canlandırmayı ve dünyaya yaymayı istiyoruz. Ben de proje kapsamında poşuyu moda tasarım yoluyla tanıtmayı hedefliyorum" dedi.



Çetiner, söz konusu projeleri gençlere örnek olmak için hayata geçirdiğini kaydederek, genç tasarımcılara "kopya tasarım yapmamaları" uyarısında bulundu.