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Yaşam

Türk modacılar New York'ta

ABD'nin New York kentinde 16-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Fashion Coterie Show" fuarına Türk tasarımcılar da katıldı

20 Eylül 2008 03:00

"Mouska" markasının genç tasarımcısı ve sahibi Berna Fotocan, moda sektörünün en büyük moda fuarlarından biri olarak kabul edilen Coterie Show'a ilk kez kez katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve Coterie hazır giyim fuarının her sezon 15 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Fuarda 2009 ilkbahar-yaz koleksiyonunu sergilediğini belirten Fotocan, koleksiyonunda doğal kumaşları kullandığını ve ağırlıklı olarak pastel tonlara yer verdiğini belirtti. Genç modacı ana renkler olarak gri, beyaz ve hardal sarısı ile fuşya ve mor tonlarını tercih ettiğini kaydetti.

Fotocan, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerine de, kendisine bu fuara katılması için verdiği destek için teşekkür etti ve kendisi gibi diğer Türk tasarımcıları bu önemli fuara katılmaya çağırdı.

Fuar New York'un en önemli fuar ve kongre merkezi olan J. Javits Center ile Pier 90-92 ve 94'te düzenlendi.

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