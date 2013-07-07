Türk modacılar Berlin Moda Haftası'nda

Moda haftasına katılan dört Türk modacı yeni moda teknikleri ve Türk kültürüne ait motiflerle modern moda anlayışına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Deutsche Welle Türkçe’den Özlem Coşkun’un haberine göre, geçtiğimiz yıl Türk ürünlerinin kalitesini Alman pazarına taşımak üzere Almanya'da yaşayan moda danışmanı Gülriz Eğilmez ile Berlin Kültür Ateşesi ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Gözde Şahin'in girişimiyle İstanbul Next adlı bir moda platformu kuruldu.

'Sinerji doğacağına inanıyorum'

Bakanlık temsilcisi Gözde Şahin, bakanlık tarafından da desteklenen projeyle ilgili olarak DW Türkçe’ye şu bilgiyi verdi: "Geçen yıl Mercedes-Benz Moda Haftası Berlin çerçevesinde düzenlenen İstanbul Next'te kazanılan başarı bize İstanbul merkezli markaların ve tasarımcıların uluslararası arenada temsil edilmesinin son derece olumlu olduğunu gösterdi. Berlin ve İstanbul'da düzenlenen moda haftalarının işbirliği sonucunda her iki şehirde bulunan tasarımcılar, uluslararası müşteriler ve lokal üretim atölyelerinin arasında uzun vadeye yayılacak bir sinerji doğacağına inanıyorum."

'Büyük ilgi gördü'

İstanbul Next’in başlattığı moda ağının gittikçe büyüdüğünü belirten Şahin, bu yılki Berlin Moda Haftası kapsamında ‘Future of Fashion’ başlığı altında defileleri sergilenen Aslı Filinta, Ece Gözen, Nazlı Bozdağ ve Nevra Karaca büyük ilgi gördüğünü ifade etti. 1 Temmuz’da başlayan Berlin Moda Haftası, bugün sona erecek.