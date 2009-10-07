Türk modacı ayakta alkışlandı

Hüseyin Çağlayan, Paris’te şov yaptı! Yeni tasarımlarını Paris Moda Haftası’nda sergileyen modacı, ayakta alkışlandı. Defileyi, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da en ön sıradan izledi.Çağlayan, Paris Moda Haftası’nda 2010 ilkbahar-yaz kreasyonunu sergiledi. Koleksiyonunda 50’li yıllara gönderme yapan Çağlayan’ın defilesini, dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna da izledi. En ön sıraya oturan 21 yaşındaki seksi şarkıcı, davetlilerden büyük ilgi gördü.