Türk moda fotoğrafçısı hayatını kaybetti

T24 - ABD'de yaşayan Türk moda fotoğrafçısı David Natu Kolombiya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.



Ekibi ve iş arkadaşları, İzmir'de doğan ve New York'ta kariyerine devam eden moda fotoğrafçısı David Natu'nun 22 Ocak 2012 tarihinde Kolombiya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını veda ettiğini açıkladı.

Gazetecilere gönderilen açıklamada , ''22 Ocak 2012 tarihinde Kolombiya'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 3 haftadır amansız bir yaşam mücadelesi veren Türk moda fotoğrafçısı David Natu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bizler David Natu ekibi ve iş arkadaşları olarak derin üzüntü içerisindeyiz'' denildi.

Natu'nun başta ailesi olmak üzere tüm Türk toplumuna başsağlığı dilenen açıklamada, David Natu'nun 3 Mart'ta memleketi İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.

David Natu, internet sitesi ''The Top Tens''de Ocak ayında yayımlanan ve internet kullanıcılarının oylarına göre belirlenen ''En İyi 10 Fotoğrafçı'' listesinin ikinci sırasında yer almıştı.

Sitenin listesinde David Natu'ya oy verenler, Natu için ''En iyi Türk fotoğrafçısı, fotoğrafları son derece yaratıcı ve esin verici, en iyi portre fotoğrafçısı, aynı zamanda son derece iyi bir imaj yaratıcısı'' gibi yorumlarda bulunmuşlardı.