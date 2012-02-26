T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türk moda fotoğrafçısı hayatını kaybetti

David Natu'nun 22 Ocak 2012 tarihinde Kolombiya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını veda ettiğini açıklandı.

26 Şubat 2012 13:34

 

T24 - ABD'de yaşayan Türk moda fotoğrafçısı David Natu Kolombiya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
 
Ekibi ve iş arkadaşları, İzmir'de doğan ve New York'ta kariyerine devam eden moda fotoğrafçısı David Natu'nun 22 Ocak 2012 tarihinde Kolombiya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını veda ettiğini açıkladı.

Gazetecilere gönderilen açıklamada , ''22 Ocak 2012 tarihinde Kolombiya'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 3 haftadır amansız bir yaşam mücadelesi veren Türk moda fotoğrafçısı David Natu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bizler David Natu ekibi ve iş arkadaşları olarak derin üzüntü içerisindeyiz'' denildi.

Natu'nun başta ailesi olmak üzere tüm Türk toplumuna başsağlığı dilenen açıklamada, David Natu'nun 3 Mart'ta memleketi İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.

David Natu, internet sitesi ''The Top Tens''de Ocak ayında yayımlanan ve internet kullanıcılarının oylarına göre belirlenen ''En İyi 10 Fotoğrafçı'' listesinin ikinci sırasında yer almıştı.

Sitenin listesinde David Natu'ya oy verenler, Natu için ''En iyi Türk fotoğrafçısı, fotoğrafları son derece yaratıcı ve esin verici, en iyi portre fotoğrafçısı, aynı zamanda son derece iyi bir imaj yaratıcısı'' gibi yorumlarda bulunmuşlardı.

ETİKETLER

David Natu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24