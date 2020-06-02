Türk Milli Klavye Takımı, rekor kırarak dünya şampiyonu oldu

Birleşmiş Milletler bünyesindeki INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen ve on binlerce yarışmacının katıldığı Dünya İnternet Klavye Şampiyonası sonuçlandı. Türk Milli Takımı, 8 madalya ile bu yılın şampiyonu oldu.

Hızlı klavye kullanımı konusunda dünyanın pek çok ülkesinde ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen yarışmaların en prestijlililerinden olan INTERSTENO, bu yıl 14 Nisan - 1 Haziran tarihler arasında düzenlendi. Yarışmaya 30 ülkeden 1490 yarışmacı katıldı.

WebTekno'nun haberine göre; Klavye Milli Takımı, biri dünya rekoru olmak üzere, farklı dallarda 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere toplam 8 madalya alarak 2020’nin Dünya Şampiyonu olmayı başardı. Yarışta anadil ve 17 yabancı dili içeren çok dilli dal olmak üzere iki yarış türü bulunuyordu. Türkiye haricindeki 16 madalya diğer ülkeler arasında dağılım gösterdi. Çekya 9 madalya (4’ü dördüncülük), Japonya 2 madalya, İtalya 2 madalya, ABD 2 madalya ve Rusya 1 madalya aldı.

0 - 12 yaş kategorisinde Afyon’dan Nisan Maya Tunçoğlu ve 21 - 99 yaş kategorisinde ise Ankara'dan Celal Aşkın; dünya rekoru kırarak şampiyon oldu.

Afyonkarahisar’da Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu’nda eğitim gören Tunçoğlu, dakikada net 109 sözcük girerek kendi yaş grubunda dünya rekoru kırmayı başardı. Tunçoğlu'nun başarısı, genel toplamda Türk Milli Takımı’nın başarısını da doğrudan etkiledi. Nisan, yarışma sırasında 15 farklı dilde 47366 vuruş yaptı.

Ayrıca 21 - 99 yaş deneyimliler kategorisinde yarışan, Ankara T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi görevlilerinden Celal Aşkın, dakikada net 153 sözcük ile bir kendi kategorisinde dünya rekoruyla şampiyonluğu göğüsledi. Bu iki başarıyla birlikte Türk klavye uzmanlarının toplam dünya şampiyonluğu 100’ü geçti. Bu şampiyonluklardan toplamda 39’u, dünya rekoru kırarak gerçekleşti.

Madalya kazanan diğer Milli Takım yarışmacıları: